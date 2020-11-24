Россия должна быть готова к нейтрализации Румынии в критический момент – эксперт

24.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Американские военные перебросили из базы «Раммштайн» в Румынию две ракетные установки, совершили выстрелы в сторону Черного моря и вернули их обратно.

Эти действия были осуществлены США впервые и показывают способность оперативно направлять свои РСЗО в любую точку, где есть аэродром, отмечают аналитики американского издания Forbes, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что состоявшиеся ракетные пуски США были направлены в сторону Крыма и стали «намеком» для России.

«От румынского побережья до Крыма чуть более 250 км по Черному морю. Армейские HIMARS, летящие в Румынию и вылетающие из нее, представляют серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в регионе», – говорится в сообщении.

Румыния уже многие годы превращается в полигон для антироссийских действий. Маневры, совершенные американскими военными недавно, – это прямая угроза для РФ, заявил в комментарии «ПолитНавигатору» военный эксперт Сергей Горбачев.

«Безусловно, это реальная угроза. Подобного рода действия отрабатываются впервые, однако, что касается Румынии, как площадки для противодействия России, то она разрабатывается уже на протяжении целого ряда лет. Здесь можно говорить и о военной базе «Девеселу», и о размещении систем противоракетной обороны, которые сопрягаются с действиями американских эсминцев системой управления «Иджис».

Все это в контексте приближения НАТО к границам России, и в этой связи так или иначе мы должны реагировать. В чем эта реакция может проявляться? Прежде всего, это отслеживание подобного рода действий с готовностью к нейтрализации в критический момент.

То, что межрегиональные маневры сил отрабатывается сейчас – то это продолжение той плановой работы, которая осуществляется в течение последнего времени американцами. То есть, это переброска сил из Германии в Польшу, периодическое участие постсоветских республик в маневрах НАТО – я имею в виду республики Балтии, Украину и так далее. Поэтому можно не просто констатировать этот факт, но и делать определенные выводы», – заявил Горбачев.