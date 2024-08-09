Россия готовит окружение крупной группировки ВСУ в Донбассе – полковник СБУ

Армия России может готовить крупное наступление на Покровск, успех которого лишит Украину энергетической промышленности – и отрежет снабжение крупной группировки ВСУ.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Герасимов приезжал к Мордвичёву. По военной терминологии это означает, что или там полный завал, и старший начальник приехал провести профилактические беседы и поставить всех на место. Или второй вариант – приехал утвердить планы, которые есть. А с учётом того, что на тех направлениях реально происходит – по всей видимости, утвердил какие-то планы, как начальник Генерального штаба. И уехал», – отметил Стариков.

«Это один из признаков того, что противник на этом направлении готовит свой главный удар в летней военной кампании 2024 года. Они идут на западный Донбасс, назовём его так. Больше всего их Покровск интересует.

Логика разрезания. Если получится разрезание, в Покровске ведь шахты, кокс добывают. Получается, что если мы потеряем Покровск, то потеряем металлургическую промышленность. А это энергетическая составляющая.

И это доходит до Днепропетровской области, и идёт разрезание фронта, нашей группировки. И получается, что славянско-краматорская группировка будет отрезана от южной. Они так воюют, что или разрезают, или обходят», – подытожил эксперт.