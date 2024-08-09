Россия готовит окружение крупной группировки ВСУ в Донбассе – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
09.08.2024 18:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1293
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Армия России может готовить крупное наступление на Покровск, успех которого лишит Украину энергетической промышленности – и отрежет снабжение крупной группировки ВСУ.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия России может готовить крупное наступление на Покровск, успех которого лишит Украину энергетической промышленности...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Герасимов приезжал к Мордвичёву. По военной терминологии это означает, что или там полный завал, и старший начальник приехал провести профилактические беседы и поставить всех на место. Или второй вариант – приехал утвердить планы, которые есть. А с учётом того, что на тех направлениях реально происходит – по всей видимости, утвердил какие-то планы, как начальник Генерального штаба. И уехал», – отметил Стариков.

«Это один из признаков того, что противник на этом направлении готовит свой главный удар в летней военной кампании 2024 года. Они идут на западный Донбасс, назовём его так. Больше всего их Покровск интересует.

Логика разрезания. Если получится разрезание, в Покровске ведь шахты, кокс добывают. Получается, что если мы потеряем Покровск, то потеряем металлургическую промышленность. А это энергетическая составляющая.

И это доходит до Днепропетровской области, и идёт разрезание фронта, нашей группировки. И получается, что славянско-краматорская группировка будет отрезана от южной. Они так воюют, что или разрезают, или обходят», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть