Россия готовит послабление для нелегальных мигрантов

29.09.2021 09:11 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлен после 30 сентября.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, а также подтвердили несколько источников издания, в том числе в правительстве РФ.

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В настоящее время в РФ действует указ президента, разрешающий в условиях пандемии не возобновлять документы о временном пребывании в России, который действует с апреля 2020-го и уже продлевался в июне 2021-го.

По словам Фадеева, мораторий может быть продлен после 30 сентября. Подробностей он не раскрыл, сказав лишь, что «разбирается с этой темой». Такого же мнение придерживаются информированные источники в правительстве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин продлить действие моратория.

При этом в МВД на днях предупредили, что всех, кто не успеет оформить документы до конца сентября, должны депортировать из России с дальнейшим запретом на въезд, предупредили в МВД. Также в СМИ появилась ссылка на документ, якобы подписанный первым заместителем главы МВД Александром Горовым, где речь идет о грядущих с 1 октября полицейских облавах в Москве на нелегальных мигрантов.

Впрочем, в столичной полиции не стали комментировать подлинность документа в ответ на запрос издания, но напомнили об окончании действия моратория с 1 октября. Также без ответа остался запрос газеты в МВД. При этом в пресс-службе министерстве не исключил новый этап послаблений для мигрантов.

В свою очередь член СПЧ Кирилл Кабанов говорит, что знает о планах властей дать нелегальным мигрантам еще время для урегулирования правовых вопросов, но они «держатся в секрете», поскольку «не все в обществе будут этим довольны». По словам Кабанова. инициативу «лоббируют строительные компании и структуры ЖКХ».

«По данным МВД, в России ежегодно находятся от 9 млн до 11 млн иностранных граждан, однако из-за пандемии коронавируса, когда транспортное сообщение между странами было сильно ограничено, их численность сократилась до 5,5 млн человек. Почти 900 тыс. иностранцев имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В числе въезжающих в Россию большинство составляют граждане стран СНГ. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее заявлял, что в России находятся около 10–12 млн мигрантов, «но эта цифра плавает», – отмечается в материале.