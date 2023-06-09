Россия и Белоруссия подталкивают Запад к превращению Украины в нейтральную страну

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Российское тактическое ядерное оружие начнет размещаться в Белоруссии после 8 июля.

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил сегодня своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко на встрече в Сочи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения безопасности ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая, уверенная. Мы взаимодействуем в этой сфере. По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану: 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно», – сказал Путин.

Политолог Марат Баширов полагает, что размещением ТЯО Россия и Белоруссия подталкивают Европу к разрешению украинского кризиса.

«Вот и новый тайминг и шаг к новому миру. Что это значит? Подлетное время ракет до стран НАТО (Польши или ФРГ) сократится до нескольких минут, если нападут на РБ или РФ. А сбивать их над своей территорией – тоже не вариант. Они упадут на стороне НАТО и всё равно будет заражение. Россия и РБ сделали новый шаг к новой конструкции безопасности в мире и в Европе, в частности. Отвод войск НАТО из Украины и превращение её в нейтральную страну может быть компенсирован обратным вывозом российских ракет из РБ», – написал Баширов в своем тг-канале.

Лукашенко на протокольных кадрах встречи затрагивает исключительно экономическую проблематику.

«Да, есть экономические вопросы. Они решаются. Есть куда двигаться. Самое главное – мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться. Мы думали, что будет хуже. Но пока немножко лучше, чем мы думали. Так потихоньку мы отстроим наши отношения. Надеяться на то, что санкции отменят, про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. Если мы выработаем такой план действий, наши партнеры в рамках ЕАЭС обязательно подключатся. Создадим благоприятные условия. Я уверен, что наш союз будет только крепче», – сказал Лукашенко.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев, ненавидящий белорусского президента, считает, что в обмен на размещение ТЯО Лукашенко запросил у России еще денег.

«Вот и вопрос о деньгах. Все как всегда… Если говорить честно и открыто, то Лукашенко может надеяться на финансовые и ресурсные компенсации со стороны России. И только», – написал Суздальцев.