Россия накапливает войска для движения к Запорожью и Днепру, – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 11:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запорожье, Спецоперация, Украина


Российская армия формирует условия для наступления в сторону Днепра и Запорожья – ключевых для обороны Украины областных центров.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия формирует условия для наступления в сторону Днепра и Запорожья – ключевых для...

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«По той ожидаемой атаке, есть ряд направлений. Из последнего, как мы знаем, уже где-то неделю изучается, и эксперты говорят о том, например, что сосредоточение войск идет на Запорожском направлении.

И тут надо видеть стратегию их подхода – здесь на решение вопросов борьба идет вокруг Покровска, Угледар они взяли под контроль, теперь на север, если продвигаться – Курахово с целью захватить Покровск.

В целом они выходят на стратегический подход, планы строят по Запорожью и по Днепру. Мы понимаем значение этих регионов и возвращаемся к тому, что нужны просто революционные изменения в помощи со стороны союзников нам по вооружению, технике, боеприпасам. И принципиальное изменение ситуации с нашим «домашним заданием» по мобилизации и по укреплению наших бригад, которые воюют на линии ведения боевых действий», – заявил Романенко.

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