Россия прорвалась вглубь Днепропетровщины на 17 километров, – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
24.10.2025 13:14
  (Мск) , Киев
Если еще в начале года движение российской армии в направлении Днепропетровской области рассматривалось как гипотетическое, то всего за несколько месяцев ВС РФ смогли взять под контроль территорию на 17 километров вглубь.

В целом ситуация в Днепропетровской области для Украины складывается крайне неприятно. Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Неприятная ситуация, к сожалению, для Днепра, для Днепропетровской области очень неприятная. По разным оценкам, на разных направлениях в Днепропетровщине российская армия смогла зайти примерно на 17 километров глубину. Это очень неприятно.

Помните, в начале года мы об этом говорили, в общем, что есть такая вероятность, но тогда она рассматривалась ни как высокая и казалось, что они точно не решатся. Увы, решились.

И сейчас большой вопрос для нашего командования понять, куда все же Российская Федерация будет иметь планы, цели двигаться дальше в Днепропетровщине. Либо это движение точно на запад, в направлении Запорожской области, либо резко развернуться и двигаться на север, в направлении Першотравенска, на дорогу, соединяющую Павлоград и город Покровск, вот перерезать ее. То есть, какое направление, какая идея, какое стратегическое видение российского командования, сейчас не понятно, но, еще раз, проект DeepState, к сожалению, реалистично фиксирует продвижение Российской Федерации на Днепропетровщине, и это очень неприятно», – заявил Ступак.

