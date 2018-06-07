07.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия скоро покажет своё новое оружие

Новое сверхмощное вооружение поступает в российскую армию в плановом режиме. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в ходе «Прямой линии».

«Гиперзвуковая система воздушного базирования «Кинжал» уже стоит на вооружении в Южном федеральном округе. Мы специально продемонстрировали пуски. Лазерный боевой комплекс тоже стоит.

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Не баллистическая ракетная система межконтинентальной дальности «Авангард», которая меняет курс по направлению и высоте, находится в промышленном производстве, в 2019 году мы планируем ее поставить в вооруженные силы. В 20-м году мы планируем поставить в вооруженные силы наш самый мощный комплекс – баллистическую ракету «Сармат».

Мы завершили этап разработки двух изделий с малой ядерной установкой: ракеты и подводного беспилотного аппарата. У меня нет сомнений в том, что они в плановом режиме будут поставлены на вооружение.

Но и это еще не все, что мы планируем изготовить и поставить на вооружение. Пока об этом рано говорить, но мы скоро об этом скажем», – сказал Путин.