Ростислав Ищенко: Судьбу Белоруссии будет решать Россия, а не Минск

19.05.2021, Москва, Максим Карпенко

В Белоруссии не может быть реализован сценарий госпереворота как на Украине. Россия еще в августе прошлого года дала понять, что эта страна не станет очередной жертвой революции по западным лекалам.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, эксперт подчеркнул, что у белорусской элиты остается право сохранить жизнь при российских условиях или выбрать западный, губительный путь.

«Тот факт, что в свое время были подписаны, пусть декларативные документы о создании единого государства, развязывает России руки. Поэтому Лукашенко могут убить, а могут и не убить, но в любом варианте, что бы не пытались сделать и с каким бы успехом не пытались сделать белорусские оппозиционеры, решать, как будет выглядеть Белоруссия, будут в России. И об этом Путин говорил еще в августе, когда у Лукашенко поджилки тряслись. Он говорил о том, что Россия в том числе и силу применит для того, чтобы утихомирить ситуацию в Белоруссии. Понятно, что это не лучший вариант, понятно, что лучше, чтобы Белоруссия сама решила свои проблемы. Но если придется, то будет так…

У них есть только один вариант – быть с кем-то. А дальше есть право выбора, с кем быть. Можно с ЕС – там всех пересажают и раскулачат. Может быть, кому-то одному-двум удастся уцелеть, но в целом уже видно, что даже при подготовке свержения Лукашенко, силового варианта, там совершенно не задумывались перед тем, как вместе с ним перестрелять 30-40-50, а понадобится и 150 высших бюрократов.

Можно с Россией. Конечно, абсолютную власть они потеряют, придется действовать в рамках законов, в том числе российских. Придется перестраивать белорусскую экономику, а многим придется уйти на пенсию. Но на пенсию, а не в могилу, и на хорошую пенсию.

Поэтому здесь, с моей точки зрения, особого и выбора-то нет. С учетом того, как быстро слабеет Европейский союз и как усиливается Россия, не будет у Белоруссии украинского варианта», – заявил Ищенко.