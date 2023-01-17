Русская армия закрывает котёл вокруг Артёмовска – Коц

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В результате боёв за Соледар и Клещеевку силы Специальной военной операции взяли занятый крупной группировкой ВСУ Артёмовск в полукотёл.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы оттянули очень большие силы противника на Артёмовское направление. Сейчас идут бои за южный фланг этих клещей, за населённый пункт Клещеевка. Она находится к югу от Артёмовска, и сейчас там идут бои за каждый двор. Штурмовые подразделения выгрызают дом за домом, квартал за кварталом. Оформляется полукотёл, на северном фланге которого Соледар, на южном фланге Опытное и Клещеевка. И мы выходим на дороги, которые ведут из Артёмовска в Константиновку, Краматорск и Славянск. Выходим пока не физически, контролируем их артиллерией. Но это уже усложняет логистику украинских войск», – сказал он.

Александр Коц подчеркнул, что в скором времени котёл вокруг Артёмовска может захлопнуться, и крупная группировка ВСУ окажется в окружении.

«А как только мы физически перекроем эти дороги, это уже будет полноценный котёл, из которого выход либо в плен, либо в белый мешок. Либо попытка прорыва полевыми дорогами. Во время таких прорывов из Лисичанска они потеряли довольно много людей и техники. И это, естественно, вынуждает их оттягивать часть сил, использовать часть резервов для того, чтобы не дать крышке этого котла захлопнуться», – добавил военкор.