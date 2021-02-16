Русскоязычным разрешить только секс и торговлю магнитиками – Дроздов

16.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна воспользоваться опытом прибалтийских стран и лишить гражданских прав русскоязычных граждан.

Об этом в эфире 4 канала заявил одиозный украинский пропагандист, уроженец Львова Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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По словам Дроздова, те, кто не знает украинского языка, истории и основ государственности имеют право на жизнь, но не могут избираться и быть избранными.

«Эта идея позаимствована в странах Балтии, которые тоже в свое время поняли, что с «пятой колонной» не нужно нянчиться – «пятую колонну» загнать под плинтус и пусть там тихо дышат в свои две дырки. Пусть живут, пусть работают, пусть занимаются сексом и рожают детей. Пусть зарабатывают деньги, имеют имущество, пусть ездят на курорты.

Но без полного пакета гражданских прав. Не знаешь истории страны – живи, но не имеешь права избираться и избирать. Не знаешь языка – живи, никто не запрещает, демократия полная, но не имеешь права избирать и быть избранным. Отрицаешь вообще какие-то основы государственности, не знаешь элементарного о культуре страны, в которой ты живешь, и хочешь, чтобы жили твои дети – живи себе, продавай магнитики, но без права на государственную службу, без права избирать и быть избранным. Что в этом плохого?», – рассуждает русофоб.