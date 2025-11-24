С планом Трампа никак нельзя соглашаться, но рискуем потерять ещё больше без него – Бортник
Украина не должна соглашаться с ключевыми пунктами плана США по прекращению конфликта, но в то же время она вскоре потеряет еще больше территории, если не примет его.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Этот план несправедлив, незаконен, мы ни в коем случае не должны признавать российскими территориями наши территории – это все наше, все – украинская территория от Крыма до Токмака, условно говоря.
Мы не должны соглашаться на сценарии, которые создают право вето каких-то внешних сил на любые наши действия, на внешние ограничения.
Но этот план в то же время остается лучшей альтернативой из тех, что остались у нас на столе», – рассуждал он.
«Что мы будем делать через год, когда Россия захватит Покровск, Гуляйполе, Орехово, приблизится к Запорожью, захватит огромные территории в Харьковской области, оккупирует большую часть или весь Донбасс.
Такая американская военная оценка, они считают, что Россия до конца следующего года захватит весь Донбасс, поэтому они и спешат с этим планом», – объяснял Бортник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: