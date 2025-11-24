С планом Трампа никак нельзя соглашаться, но рискуем потерять ещё больше без него – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не должна соглашаться с ключевыми пунктами плана США по прекращению конфликта, но в то же время она вскоре потеряет еще больше территории, если не примет его.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот план несправедлив, незаконен, мы ни в коем случае не должны признавать российскими территориями наши территории – это все наше, все – украинская территория от Крыма до Токмака, условно говоря. Мы не должны соглашаться на сценарии, которые создают право вето каких-то внешних сил на любые наши действия, на внешние ограничения. Но этот план в то же время остается лучшей альтернативой из тех, что остались у нас на столе», – рассуждал он.