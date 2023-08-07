С России снимут санкции, но вернуться на рынок РФ будет дорого

Елена Острякова.  
07.08.2023 18:20
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Российский бизнес в своих планах должен ориентироваться на неизбежное окончание СВО и снятие западных санкций, не боясь массового возвращения западных компанй.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил доктор экономических наук Никита Кричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский бизнес в своих планах должен ориентироваться на неизбежное окончание СВО и снятие западных...

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«Наступает перемирие. Неважно, насколько, но оно наступает. Прекращаются боевые действия, и следом начинают сниматься самые первые санкции. Это будет совсем другая история. Санкции были введены вынужденно, исключительно по политическим основаниям. Был такой тренд. Ранее был тренд на «зеленую» экономику, а сейчас на то, чтобы сделать Россию изгоем. Видишь, санкции, а они есть», – сказал Кричевский.

При этом, по его словам, западный бизнес сможет вернуться в Россию только за большие деньги.

«По всей вероятности, те бренды, которые перешли под управление наших компаний, и продали с дисконтом по договорной цене с правом обратного выкупа российским эмитентам свои активы в России, не смогут вернуться. Потому что в июне вышло письмо Минфина о том, что те компании, которые заложили опцион обратного выкупа, должны будут заплатить по рыночной стоимости, но без уплаты налога», – ометил Кричевский.

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