С российского ТВ начинают увольнять сторонников украинских нацистов

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Новости Украины

Телеканал «Пятница!» прекратил сотрудничество с Мариной Гранкиной, которая публично желала смерти президенту РФ Владимиру Путину. Оскорбительные посты она размещала в своих соцсетях еще до начала спецоперации по демилитаризации Украины.

Сообщение от этом размещено в телеграм-канале СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Марина Гранкина является продюсером продакшна TeenSpirit, который производит проект «Орёл и решка». Ранее она публично высказывалась в адрес президента РФ. После высказывания Гранкиной руководство TeenSpirit отстранило ее от занимаемой должности», – говорится в сообщении.

Гранкина является уроженкой Киева. Телеканал «Пятница» входит в холдинг «Газпром-медиа».