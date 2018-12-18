СБУ повязала вымогателей и расхитителей из “Укрзализницы”

18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Сотрудники СБУ разоблачили работников Днепровского отряда военизированной охраны регионального филиала “Приднепровская железная дорога” ПАО “Укрзализныця” на хищении имущества и вымогательстве денег с предпринимателей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области. Злоумышленники также требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона”, – говорится в сообщении.

Факт вымогательства, одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны, было задокументировано. Он требовал от частного предпринимателя 400 тыс. гривен и был задержан при получении последней части взятки в размере почти 150 тыс. грн.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.