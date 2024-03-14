Секретарь СНБО Украины: Балакать будем только с «хорошими русскими»

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Из числа русских Киеву «хоть о чём-то можно говорить» только с беглыми либералами-иноагентами или боевиками воюющих на стороне ВСУ неовласовских группировок.

Об этом на пресс-конференции во Львове заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается русских. Есть дискуссии, что есть хорошие русские, есть очень хорошие русские. Смотрите, «хорошие русские» находятся на фронте на нашей стороне, они сегодня находятся в Курской области, в Белгородской области. Часть интеллигенции, которая находится за границей. Это люди, с которыми, по крайней мере, можно будет о чём-то говорить», – рассуждал Данилов.

Он также сообщил, что разглядел «между строк», что президент РФ «перепуган».

«События, которые последнее время развиваются, говорят о том, что у Путина… особенно последняя его конференция, там очень много есть, если смотреть между строк, его перепуга. Он понимает, что он проиграл эту войну. Вопрос только времени и сколько нам ещё надо будет заплатить жизней наших лучших из лучших за нашу победу, за нашу свободу, а он уже проиграл», – бредил секретарь СНБО.