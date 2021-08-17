Сельхозреформа Лукашенко. Потемкинские «деревни будущего»

17.08.2021, Минск, Артем Агафонов

В Белоруссии снова заговорили о земельной и аграрной реформе. После того, как Лукашенко в агрогородке Тихиничи мелом на школьной доске нарисовал сельчанам «деревню будущего», в которой они все будут жить, вышла экономическая статистика, которая показывает, что с будущим у белорусской деревни серьезные проблемы.

На 1 июля суммарные долги флагманов сельского хозяйства достигли 16,264 миллиардов белорусских рублей (в российских рублях это где-то полтриллиона). Эта сумма лишь на три миллиарда меньше, чем было произведено сельхозпродукции в прошлом году не только флагманами, но и всеми предприятиями отрасли.

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Учитывая то, что в небольших СПК дела обстоят обычно еще хуже, то можно смело утверждать, что долги отрасли в целом превышают ее годовое производство. Июльская цифра – исторический рекорд, таких долгов белорусские аграрии не имели еще никогда. Предыдущий рекорд продержался всего месяц.

Так запороть сельское хозяйство в эпоху глобального роста цен на продовольствие – это надо постараться. И белорусские власти старались. Белоруссия избежала массовой приватизации земли, во многом, пусть и в измененном виде, но сохранив советскую колхозно-совхозную структуру.

Лукашенко, сам пришедший в политику из кресла директора совхоза, всегда уделял отрасли особое внимание и не жалел государственных средств. В 90-е это помогло выжить и неплохо продержаться на фоне развала отрасли в России, но сейчас отставание уже от России стало слишком велико. Ясно, что нужно что-то менять.

Лукашенко предложил концепцию «деревень будущего». Сейчас это уже проработанная программа, в которой будет задействовано 170 сельских населенных пунктов разного размера. В них будет развиваться инфраструктура, создаваться новые производства. На сайте Министерства архитектуры и строительства выложен документ на 81 странице под названием «Альбом типовых проектов ДЕРЕВНЯ БУДУЩЕГО».

Помимо самих архитектурных решений, указаны стратегии развития для каждого из 5 типов населенных пунктов. Выглядит очень красиво – ряды стильных таунхаусов, благоустройство и ландшафтный дизайн, которому позавидуют многие белорусские города, уютные кафе и пиццерии, социально-культурные центры с крупными по сельским меркам зрительными залами.

Будто не деревня, а элитный поселок. Понятно, что, помноженное на 170 деревень это даст много миллиардов, а то и десятков миллиардов. Насколько оправданными будут эти вложения?

Программ возрождения села в Белоруссии было несколько. Сначала в крупных деревнях построили «президентские домики» – достаточно симпатичные небольшие коттеджи для проживания семей работников сельхозпредприятий, которые часто почему-то строили в неудобных местах на окраинах деревень.

Потом взялись за инфраструктуру, выделили агрогородки, отдельный тип населенных пунктов, что-то среднее между деревней и горпоселком, и начали целенаправленно вкладываться в их развитие. Пошло с переменным успехом. Прорыва в отрасли нет до сих пор.

Потому что главная беда белорусского села – это не отсутствие инфраструктуры (хотя и это тоже проблема), а безденежье и бесперспективность. Инфраструктуру построить можно, но в ту же пиццерию крестьянин, выживающий благодаря собственному огороду, не пойдет. Появятся деньги – подтянется и инфраструктура. А с этим ситуация меняется только к худшему, и вложение миллиардов в новое строительство кардинальным образом его не изменит.

Нужно принципиально менять подходы. Бывший кандидат в президенты, бизнесмен и социал-демократ Сергей Черечень уже успел предложить провести земельную реформу по типу украинской, устроив массовую распродажу сельхозземель.

Судя по такому предложению, в теме он не разбирается абсолютно. Существующая в белорусском законодательстве система постоянного землепользования абсолютно не препятствует эффективности сельхозпредприятий, какую бы форму собственности они ни имели. Частная собственность на землю – не панацея. Проблем она не решит, а создать новые – еще как может.

Сейчас крестьянам нужно дать больше свободы и способность зарабатывать. Вот с этим есть большие проблемы. Значительную часть продукции белорусские СПК (сельскохозяйственные производственные кооперативы, наследники колхозов) обязаны сдавать для государственных нужд по фиксированным ценам, которые обычно выгодными не назовешь.

Основная прибыль достается переработчикам, среди которых доминирует уже крупный и близкий к власти бизнес. Они уже продают свою продукцию по рыночным ценам. Умеренная либерализация этой системе не помешает. Ликвидировать диктат переработчиков и фиксированные закупочные цены, позволить сельхозпроизводителям или их объединениям самостоятельно экспортировать свою продукцию, продавать ее на бирже по плавающей цене, ослабить зависимость от местной власти. Уже одно это сможет решить многие проблемы.

И, наконец, решить вопрос с инвестициями. Российские агрокорпорации давно смотрят в белорусском направлении и хотят тут работать, вкладываться и в обновление технической части, и в семенной фонд, и в племенное поголовье. И подход там такой, что будет не до «битв за урожай» и борьбы с несунами. Все будут работать, зарабатывать и дорожить своей работой.

Пока же власть, похоже, принципиально подходы менять не собирается и, вместо реформ, затевает дорогостоящий проект по строительству потемкинских деревень.