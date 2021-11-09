Сенатор: «Украинские территории начнут разваливаться на глазах после удара по ЛДНР»

Новости Украины

Если Украина пойдет в наступление на ЛДНР, то Россия обязательно встанет на защиту своих граждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

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«Если кто-то в Киеве рассуждает о возможном «нападении России», всем нужно представлять, что в случае военной агрессии против территории, где живут сотни тысяч граждан с паспортами Российской Федерации, наша страна просто обязана будет сделать все для защиты этих своих граждан. И если вдруг Киев всерьез решит напасть на Донецк и Луганск, то их нынешние украинские территории просто начнут разваливаться на глазах», – ссказал политик «Комсомольской правде».

При этом он полагает, что даже при внешней поддержке со стороны Запада никаких шансов у киевского режима для возвращения Донбасса в состав Украины военной силой нет.

«А есть у них один путь — выполнение Минских соглашений. Все остальное, все те провокации и чрезмерная самонадеянность некоторых представителей высших политических и военных сил Украины — это все пустое», – подчеркнул Цеков.