«Серый кардинал» белорусской политики, курировавший «дело вагнеровцев», уходит в тень

12.06.2021, Москва-Минск, Елена Острякова, Артем Агафонов

В Белоруссии широко, но анонимно обсуждают отставку наиболее влиятельного человека из окружения Александра Лукашенко – управляющего делами президента Виктора Шеймана.

«Ушёл в отставку один из самых близких и давних соратников Александра Лукашенко. Виктор Шейман – среди прочего, по некоторым данным, непосредственно курировавший знаменитую операцию с «вагнеровцами» летом 2020. Как сказал однажды Лукашенко российскому коллеге Владимиру Путину, «когда вы пришли к власти, у вас были все войска и элиты, а у меня – только один Шейман с пистолетом», – объясняет важность события политолог Станислав Белковский.

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В официальной хронике дело было представлено как уход по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, начиная с молодости . В Афганистане лейтенантом отвоевал свое. Вырос до генерала. Самая высокая должность в Беларуси твоя: больше генерал-майоров у нас нет. Последний из могикан. Я понимаю, что семья, дети, мать и много-много еще вопросов. Знаю твою ситуацию», – сказал Шейману Лукашенко.

При этом президент дал понять, что не освобождает соратника полностью от государственных обязанностей.

«Я согласен с твоей новой страницей в жизни, но очень бы просил не уходить далеко и вообще не отходить от государства и подставить плечо там, где это нужно будет, как ты всегда это делал. Со временем я предложу тебе несколько вариантов работы. Пока очень бы просил взять на себя как всегда Кубу, Венесуэлу и «хвосты» в Африке, пока ты их не передал правительству. У меня практика: там, где требовали надежных, близких людей, мне пришлось тебя посылать или своего старшего сына Виктора. Он больше занимался ближневосточным регионом, а ты Африкой. Прошу это пока оставить за собой», – сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Шейман ему понадобится в случае обострения ситуации (несмотря на победные реляции о подавлениях протеста, белорусский президент возможность такого обострения допускает).

«И далеко никуда не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Белоруссии. Не дай Бог, нам с тобой придется взять автомат в руки и защищать страну. Не хотелось бы. У тебя опыт большой, у меня поменьше, но ситуация непростая. Я честно благодарен тебе за все, что сделано», – подытожил Лукашенко.

Шейман – уникальный человек в белорусской политике. Он единственный в стране носит звание генерал-полковника. Он один из тех, кто продвигал Лукашенко к власти, он рядом с ним с самых первых дней. Президент ему очень многим обязан.

Имя Шеймана связывают со многими темными страницами в биографии белорусского президента. В частности, с покушением на Лукашенко под Лиозно 1994 году (в оппозиции утверждают, что оно бело инсценировано). Его фамилия упоминается недругами Батьки в связи с исчезновением политиков в конце 90-х. Он один из самых доверенных людей Лукашенко и один из двух самых информированных людей в Белоруссии после самого главы государства. Не исключено, что в плане владения информацией он первый. Президент ставил задачу, а детали ее исполнения знает исполнитель.

«Трудно согласиться с теми, кто говорит, что отставка Шеймана связана с тем, что он пытается бежать. Бежать такому человеку просто никто не даст. Не связана она и с его опалой. Опять-таки, в силу информированности. Шейман всегда был рядом с Лукашенко. Уже в первые недели правления Александр Григорьевича он возглавил специально под него созданный совет безопасности и достаточно длительное время его возглавлял. Был он также был и.о. министра внутренних дел, не имея высшего юридического образования, генеральным прокурором, главой администрации и управляющим делами президента. Стоит отметить, что управление делами в Белоруссии – это немножко не то, чем является подобный орган в других странах. Обычно это сугубо техническая структура, которая обеспечивает функционирование аппарата президента, содержание резиденций, административных зданий, гаражей. То есть, президентский завхоз. В Белоруссии управление делами президента – это бизнес-империя, которая владеет огромным количеством престижной недвижимости и сдает ее в наем, имеет свои предприятия, занимается внешней торговлей, причем, с такими важными государствами как Венесуэла и африканские государства, в частности, Зимбабве. Несмотря на отставку, президент оставил за Шейманом контроль за этими внешнеэкономическими рычагами. Это означает, что он точно не вышел из доверия. Скорее всего, отставка Шеймана – это просто уход его в тень. Видимо его работа на посту главы управления делами перестает быть главным приоритетом. Нашлось направление более важное. Шейман будет заниматься другими делами в сфере внешней торговли. Одна из конспирологических версий сводится к тому, что в случае, если ситуация в Белоруссии будет идти в неблагоприятном ключе, то Шейман может заняться вопросами эвакуации семьи президента. В любом случае, эту фамилию мы еще услышим неоднократно. Роль Шеймана в белорусской политике после отставки вряд ли сильно уменьшится, хотя, возможно, будет менее публичной», – объясняет белорусский обозреватель Артем Агафонов.