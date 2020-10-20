Шантаж сепаратиста: «Союз сербских муниципалитетов только после признания Косово Белградом»

20.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Косовский координатор переговоров с Сербией Скендер Хисени заявил о том, что ни одно соглашение между сторонами не будет действовать до тех пор пока не будет достигнуто «окончательное соглашение».

Об этом сообщает GazetaExspress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хисени дал четко понять, что в Брюсселе он договаривается о деталях окончательного соглашения, подразумевающего взаимное признание, и ни о чем другом. И применение этих «деталей», в том числе и создание Содружества сербских муниципалитетов (общин) начнется только после признания. Комментируя заявление куратора переговорного процесса от ЕС Мирослава Лайчака о том, что «Конституция [Косово] – это не Библия», Хисени заявил, что дело ни в коем случае не дойдет до изменений Конституции Косово.

«Я не знаю, что там сказал господин Лайчак, об этом нужно спрашивать у него. В любом случае конституционный порядок в Косово не изменится даже в случае взаимного признания Косово и Сербии», – парировал представитель албанских сепаратистов.

На вопрос журналиста, обусловлено ли продолжение диалога Сербией перспективой скорейшей реализации соглашения по созданию Содружества сербских муниципалитетов в Косово, Хисени ответил, что ожидает, что этот процесс возобновления переговоров в любом случае начнется очень быстро.

«Диалог продолжается, и я не могу знать, какими резонами руководствуется Сербия, потому что это их дело. Диалог не прерывается, и он продолжится в ближайшие дни. Вы будете уведомлены о датах, когда начнется диалог по некоторым деталям окончательного соглашения», – заключил представитель Приштины.