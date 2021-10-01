«Штаны не успели натянуть» – Лукашенко назвал подлый захват тридцати двух россиян в Минске блестящей операцией КГБ

01.10.2021 19:36 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко грубо раскритиковал российские спецслужбы, оправдывая непрофессиональные действия бойцов белорусского спецназа КГБ при задержании представителя оппозиции, в результате которого один из них погиб.

Оценки о непродуманных действиях сотрудников КГБ, вместе с искренними соболезнованиями, звучали в ряде российских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я заметил не просто разночтения и разные оценки этого события. Меня удручает поведение россиян – коллег-чекистов и бойцов антитеррористических организаций. Эти люди, так же как и наши прошедшие немало испытаний, начинают по косвенным моментам оценивать работу наших подразделений. Дескать, непрофессионально», – сказал Лукашенко.

Показательно, что в заслугу белорусским чекистам он поставил задержание работников российского ЧОП под Минском в июле прошлого года. Лукашенко продолжает называть эту группу представителями несуществующего ЧВК «Вагнер».

«Я бы хотел напомнить всем представителям братского народа про работу наших спецподразделений и этого же парня при нейтрализации группы ЧВК «Вагнер». Пусть бы они посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов, которые не просто не успели штаны натянуть, даже глазом не успели моргнуть», – издевался Лукашенко.

Сейчас уже известно, что россиян, среди которых были бывшие ополченцы Донбасса, обманом выманили в Белоруссию американские и украинские спецслужбы, чтобы затем захватить. Не трудно предположить, что россиянам и в голову не могло прийти, что “братские белорусы” будут их “вязать по бепределу”.

Лукашенко призвал не давать оценки действиям белорусских силовиков, основываясь на кадрах в интернете.

«Многое осталось за кадром. В том числе, начинают упрекать наших ребят в том, что они были без бронежилетов. Это была их инициатива. Мол, когда мы в полной экипировке, люди волнуются. Трудно их за это осудить. Это была не операция, а проверка оперативной информации о принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм. Задержано было немало людей», – сказал Лукашенко.