«Сидим здесь перепуганные» – Рада законодательно испугалась российских ракет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Испугавшаяся России Верховная рада приняла законопроект, запрещающий депутатам публиковать точное время заседаний украинского парламента.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета распространения информации о пленарном заседании Верховной Рады Украины во время действия военного положения» представил депутат Сергей Кальченко.

По его словам, этот документ запрещает депутатам и любым другим лицам, присутствующим на заседании, «распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения или продолжения пленарного заседания».

В свою очередь, спикер Руслан Стефанчук пожаловался, что уже устал бороться с безответственностью некоторых депутатов.

«Надоело, что каждый раз по несколько раз я прошу с целью обеспечения безопасности единого законодательного органа нашей страны воздержаться хотя бы один час после завершения нашего заседания для того, чтобы распространить любую информацию о заседании парламента. Надоело в том, что постоянно кто-либо публикует эту информацию, нарушает и фактически является наводчиком по парламенту», – сказал Стефанчук.

По мнению депутата Сергея Соболева, это репрессивный законопроект, позволяющий исключить из зала любого депутата за простой звонок по телефону.

«Если мы одной третью – а именно такая норма в законопроекте, 150 народных депутатов имеют право вывести из зала нарушителя, не является ли это преувеличением? На мой взгляд, такое решение должны принимать 226 народных депутатов», – возмутился он.

Обеспокоенность безопасностью украинского парламента выразили и остальные депутаты.

«Все понимают, что для безопасности Верховной рады, в первую очередь, надо, когда воздушная тревога, уходить в укрытие», – отметил Ярослав Железняк.

В свою очередь, скандальный нацист Алексей Гончаренко обвинил остальных депутатов в трусости.

«Что ж такие перепуганные мы здесь? Что – такие перепуганные сидим, обсуждаем безопасность? Давайте заколотим двери и окна в Верховную раду, давайте сделаем из нас такой черный ящик и будем так жить. Цель этого законопроекта одна – выбросить Гончаренко, Железняка, просто выбросить из Верховной Рады», – возмутился он.

Тем не менее, в ходе голосования документ поддержали 234 депутата. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на доработку.