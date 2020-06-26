Ситуация накаляется: Крым и Новороссийск объединились в единый мощный военно-морской кулак

26.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Военный блок НАТО и США регулярно заходят в Черное море и пытаются разведать обстановку в Крыму. При этом, новой тенденцией в последнее время стали визиты представителей турецкого военно-морского флота, которые, хоть и являются членами Альянса, но ранее старались избегать этого.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

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«Они продолжают ту позицию, которой они придерживались много лет, а особенно после 14-го года, когда Крым вернулся в состав России. Особенно ясно это проявляется в этом году. Постоянно идут заходы кораблей НАТО, прежде всего, это корабли США, американского 6-го флота, корабли европейских стран НАТО. Что весьма неприятно для нас – это то, что появляются сейчас активно корабли Турции. Она тоже член НАТО, но у нас сложились особые отношения.

Тем не менее, в Черное море заходят в составе этих группировок и турецкие боевые корабли, надводные. Я не исключаю, что могут быть и подводные турецкие лодки, которые все время ошивались у наших берегов в советское время… Очень важный факт, что сейчас гораздо больше стало полетов авиации, в том числе авиации дальней, стратегической, которая летает вблизи наших территориальных вод и ясно, что многие из этих самолетов выполняют разведывательные функции», – заявил эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что при этом Черноморский флот Российской Федерации держит ситуацию в регионе на постоянном контроле и оперативно реагирует на каждое появление «партнеров».

«Ситуация достаточно тревожная, но для Черноморского флота и для тех сил, которые рядом находятся, она вполне предсказуемая и контролируется флотом. На постоянные визиты самолетов высылаются наши самолеты, которые контролируют, на заход кораблей выходят корабли Черноморского флота и подводные лодки, которых тоже сейчас целое соединение есть у Черноморского флота.

Достаточно сказать, что при Украине, когда Черноморский флот арендовал у Украины Севастополь, была единственная лодка боеготовая – «Алроса» на весь флот. Сейчас таковых, если взять «Алросу», семь единиц. Потому возможности определенные есть, и с каждым годом эти силы будут наращиваться, учитывая, что это важный регион для нас. Это во много обеспечивает экономическое развитие, выход тех же судов из Новороссийска и так далее.

Здесь ситуация контролируемая, и я думаю, все потуги и интенсивность НАТОвцев, которая будет несомненно возрастать, и в этом году – год предвыборный для президента США. Скорее всего, не только, и в следующем году они будут получать спокойный, адекватный ответ со стороны наших силовых структур, прежде всего, Черноморского флота», отметил Дандыкин.

Эксперт также подчеркнул, что за шесть лет, прошедших после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, Черноморский флот получил ряд современных судов, обновлены были и другие военные объекты в Крыму.

«Наша реакция, прежде всего – это усиление состава Черноморского флота новыми кораблями, самолетами, береговыми комплексами, другим вооружением. Это касается и Крыма, и Новороссийской военно-морской базы, которая тоже укрепляет свои позиции с той стороны, которая примыкает к Турции.

Достаточно сказать, что в последние годы Черноморский флот был приоритетным у нас в ВМФ по получению новых единиц. Это касается и надводных кораблей, и комплексов ПВО. Это, охрана южных рубежей от Крыма до Сочи, можно сказать, и дружественной нам Абхазии. Что касается кораблей, то можно сказать, что поступает уже третий патрульный корабль типа «Василий Быков» в состав Новороссийской базы, который вполне может выполнять задачи, особенно в Черном море – по патрулированию, слежению за группировкой флота НАТО.

Это поступление новых морских тральщиков проекта «Александрид». У них в составе Черноморского флота два таких корабля. Предполагается, что в скором времени на флот придут первые корветы проекта «Стерегущий», ракетные. В силу того, что флот не получил три фрегата из-за блокирования Украиной поставки газотурбинных установок, предполагается, что такие корветы, построенные в Санкт-Петербурге, будут поступать на Черноморский флот. Первый, вероятно, в конце этого года.

Это позволит маневрировать силами Черноморского флота, особенно в Черном море, но никто не снимал задачу с Черноморского флота по функционированию оперативного соединения, эскадры в Средиземном море, которая в основном базируется на Тарусе в Сирии. Это касательно и авиационной составляющей. Помимо морской авиации, которая тоже обновляется.

Есть еще в Крыму и смешанная дивизия ВКС России. Это вертолеты, новые истребители, бомбардировщики типа Су-24. Я уже не говорю о том, что практически полностью обновлена база ПВО, которая находится в Крыму, на комплексы С-300. То есть, мы имеем, как раньше говорили в советское время, что Крым является непотопляемым авианосцем.

С другой стороны, то побережье, которое раньше было у Новороссийской военно-морской базы, оно тоже достаточно укреплено и с берега, и с моря. Это определенный ответ тем «партнерским» отношениям США и НАТО, которые частенько стали наведываться в Черное море, которые не могут войти в понимание той реальности, которая сложилась», – добавил Дандыкин.