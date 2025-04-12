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Атаки ВСУ на Белгородскую область даже близко не показали результативность прошлогоднего прорыва на Курщину.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завершаем наши дела на территории Курской области, пока ещё не выгнали окончательно противника, но я думаю, что несколько дней, и вся эта ситуация завершится. В Белгородскую область украинские военные зайти не смогли. По-другому встречают. Не то что в Курской области. Я думаю, там большие разбирательства будут. Уже есть результаты неких расследований по участию таких, таких, таких персонажей в создании оборонительных линий в Курской области», – сказал Сладков.