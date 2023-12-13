«Слово пацана». Что говорят на фронте о скандальном сериале

В другой ситуации даже не запомнил бы тот короткий разговор, но место встречи обязывает. Дело происходило в придорожном кафе под Мелитополем и касалось сериала «Слово пацана». Наверное, потому что здесь это самое «слово» не просто фигура речи. Оно работает. Ему доверяют.

Пока в тылу кто-то спорит о новом сериале, что плохо сняли и что якобы не так, бойцы просят своих, кто едет за бк или продуктами, и где есть интернет, скачать новую серию. Завидуйте, Бондарчуки и Михалковы.

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Думаете, реклама? Я ни с Крыжовниковым не знаком, ни с теми конкретными казанскими пацанами, о ком кино. Я даже о сериале толком не слышал до того момента, пока не пересекся за перекусом с двумя нашими бойцами возрастом под полтинник, кто вопрос задает: почему заявлено только 8 серий?!

Постараюсь как можно точнее пересказать разговор.

– Восемь серий про мою юность мало! – говорит первый, – Дело не в романтике, хотя куда без нее, а в том, что все так и было. Ходили улица на улицу с цепями и гвоздями, и «Ласковый май» толпой, и кровь не только на асфальте. Да, можно сказать, что чернуха, но не такая, как с афганцем в гробу («Груз 200», реж. Балабанов – ред.) То серьезное кино, но и «Слово пацана» – не проходняк. Это про нас и наши мечты, про детство, если хотите, и про то, что выжили вместе со всей страной.

– Вряд ли – говорю я, – встречу такую оценку в «Искусстве кино» или в каких синефильских чатах. И вряд ли авторы готовы были услышать, что сериал смотрят на фронте.

– А что не так? – спрашивает второй, – Смотрят! И не только старшие, но и молодые. Все всё понимают и даже пересказывают эпизоды, как в 80-ые после видеосалона. Причем, не драки обсуждают, а дискотечку, комиссионку, чего сейчас нет…

– Кому еще из наших фильмов так повезло? «Брату»? – сам удивляется от сказанного первый.

– Ну, «Брат» круче и не стоит сравнивать. С «Бригадой» разве что, но там играют далеко не дети и не так страшно за них…

– С какого-то перепугу пошла волна ругать, еще Казанский губернатор зачем-то вписался… Да, жестко было, и люди гибли, да, но представьте, что в Америке вдруг запретили вестерны?! Это же не казино, где люди состояние прожигают…

– Я бы, напротив, этот фильм по школам крутил, чтоб видели: пока ты в школе, надо учиться, а не в бандосы идти, иначе тюрьма или пристрелят… вот о чем кино…

– У нас любят ругать все, кто ни попадя. Мол, романтизация криминала и плохие менты, а менты, кстати, там не такие плохие. Ловят, чтоб остановить беспредел. Не знаю, чем закончит тот мент, дядя Ильдар, но свое дело он знает, и справедливым пытается быть…

– Меня только один момент покоробил, – огорчается второй, – когда во 2 серии баба-милиционер в кинотеатре пацана подставила, пригласила его на сцену перед всеми… все, думал, закончили кино…

– В общем, ждем еще две серии, особого хеппи-энда там не будет, но кто-то из пацанов должен выжить и стать другим…

Разговор был недолгим. Бойцы доели горячее и поехали дальше.

Конечно, я пересмотрел пока доступные 6 серий и хотел бы критикам привести пример современных итальянских сериалов о подростковой мафии, где такие же пацаны и дети. Кому интересно, названия найдет. Так вот итальянцы не любят говорить о мафии, но своих киногероев они принимают близко к сердцу, потому что все это часть их истории и культуры, пускай где-то приукрашенная и в драматургических целях усиленная. Это кино. Чего ругать-то!? Вы еще внуков своих поругайте за то, что те в качалках стали вдруг железо таскать под «Ласковый май»…)