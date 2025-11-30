Сотрудница суда, кидавшая зигу на нацистском концерте – оправдана боснийским судом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Группа журналистов телеканала Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС) отправила заявление в Суд Боснии и Герцеговины по поводу его сотрудницы – хорватки Иваны Рашич, побывавшей в августе на концерте нациста Марко Перковича «Томпсона» в хорватском городке Синь.

На этом неоусташеском шабаше, собравшем 150 тыс человек, Рашич, судя по выложенным ей же самой в соцсеть фото, зиговала и выкрикивала нацистские кричалки вслед за своим кумиром, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Непонятно, на что рассчитывали сербские журналисты, подавая иск в этот насквозь предвзятый «суд», в своё время оправдавший исламистского головореза и изувера Насера Орича и недавно осудивший лидера боснийских сербов Милорада Додика за отказ выполнять сербофобские приказы фальшивого западного надсмотрщика за БиГ – Верховного представителя, немца Кристиана Шмидта.

Возможно, просто, лишний раз решили показать своим соплеменникам, что сербы не имеют никаких прав в государственном образовании, слепленном Западом из отторгнутой от Югославии республики.

«Комитет по этике и добросовестности Суда решил, что нет оснований для возбуждения и ведения дисциплинарного иска против сотрудницы», – говорится в разъяснении суда.

Характерно, что Рашич работает в Отделе по военным преступлениям Суда Боснии и Герцеговины, то есть фабрикует уголовные дела и фальшивые обвинения против сербских военнослужащих и помогает отбеливать головорезов из исламистско-сепаратистской так называемой «Армии БиГ».