Сплошной беломайдан: Лукашенко разочаровался в айтишниках

11.06.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти недостаточно проконтролировали обстановку в IT-сфере страны и допустили возникновение среди работников этой отрасли оппозиционных настроений.

Об этом сегодня на совещании по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы создавали IT-парк: ах, надо, ах, хорошо. Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны тем, кто работал и работает в IT-парке. Мы смогли, оттолкнувшись от них, сегодня иметь айтишников по всей стране. Они уже и на производстве, и в министерстве обороны, и в академии наук. Но мы многие процессы там упустили. И что мы получили: самые продвинутые, самые богатенькие и обеспеченные, где они оказались?», – сказал Лукашенко.

Такие же претензии он высказал и в адрес частных предпринимателей. Он призвал чиновников быть осторожней с цифровизацией.

«Но жизнь идет, она не остановилась. Получив где-то по голове, набив шишки, мы не должны останавливаться. Предупреждаю: здесь не должно быть работы в дань моде – ах, цифровизация, компьютеризация, айфончики в руках и прочее. Это все хорошо, если это на пользу и если это понимают наши люди, а не отдельные 15-20% населения. Если люди это воспринимают. Поэтому бежать надо не торопясь, но не опаздывать», – сказал Лукашенко.

В прошлом году после массовых протестов белорусские власти увеличили ставку подоходного налога с дохода физлиц, которые работают в Парке высоких технологий (ПВТ), с 9% до 13% (максимальный НДФЛ в Белоруссии – 16%). Ожидается, что в купе с повышением других налогов она увеличит поступления в бюджет на миллиард белорусских рублей (28,5 млрд. рос. рублей).

Ранее государство гарантировало айтишникам, что специальный налоговый режим будет действовать до 1 января 2049 года. До Беломайдана Лукашенко видел в них инструмент своей многовекторной политики. Давая добро на создание IT-парков, он рассчитывал, что это ему зачтется в переговорах с Западом, ведь выполняли белорусские программисты в основном (45%) американские заказы, только 5% заказов приходилось на страны СНГ.

Американский эксперт Брайан Уитмор утверждал в 2019 году: чтобы разорвать историческую связь России и Белоруссии, США должны поддерживать белорусский IT-сектор.

При этом 561 резидент ПВТ заплатил лишь 210 млн рублей – чуть больше процента всех собираемых налогов. Всего 5% ВВП Белоруссии создается в IT-секторе. А кормят страну переработка российской нефти и сельское хозяйство с рынком сбыта в России.

Оппозиция предрекала, что после «репрессий режима» айтишники начнут эмигрировать, что якобы подорвет экономику страны. Однако массового исхода не вышло, поскольку никто из заклятых соседей не смог предложить программистам такие же льготные условия, как Лукашенко. В ПВТ 750 резидентов приносили госбюджету 140 млн долларов в год. Но там работало 32 тысячи программистов. На Украину сбежало 1200 айтишников. Этого явно недостаточно для того, чтобы заплатить 120 млн долларов налогов, на которые рассчитывали в Киеве, даже с учетом того, что белорусских льгот на Украине нет.

Ни одна компания из ПВТ не ушла. Зато прибавились новые. Если по состоянию на 15 июля прошлого года в Парке значились 886 компаний, то на 9 октября – 969. Большинство иностранных компаний, пришедших туда, имеют российские корни.