«Сплошные ляпы! Показывать только Зеленского и министров» – в «Азове» требуют закрутить гайки «телемарафону»

Выпуски пропагандистских программ украинского «телемарафона» должны заранее просматривать и цензурировать в СБУ, во избежание всяческих «ляпов».

Об этом на канале «Отдушивдушу» рассказал вернувшийся из плена по обмену начштаба бригады «Азов» [запрещен в РФ] Богдан «Тавр» Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, как на «телемарафоне» в воюющей стране может быть онлайн! Это та свобода слова, типа, где она не нужна. Я считаю, что если уж «телемарафон» есть, всё, что выпускается на «телемарафоне», должна СБУ просматривать за пару дней. А если комментируется что-то онлайн, то должен быть очень узкий круг комментаторов, это люди – высокопоставленные чиновники, у которых есть возможность и ответственность что-то говорить в прямом эфире. Министры, заместители министров, офис президента, президент, что-то такое. А у нас какие-то ляпы идут, кто-то что-то говорит, такой бред», – возмущался нацист.

По его словам, в «телемарафоне» нет ответственного лица.

«Есть система. В системе должен быть какой-то руководитель. Есть президент, который руководит государством, в бригаде есть командир, который управляет бригадой. В «марафоне» нет одного человека, который руководит «марафоном». Я очень долго узнавал и так его и не нашёл. Есть какие-то три группы, которые собираются – и вот это как-то работает. Я скажу так: а вы не думаете, что кто-то за это должен отвечать, чтобы с него можно было спросить за «провтыки», за «фейлы»? Ну, наверное, да, и я. Я сидел и думал – кто же за это должен отвечать? Наверное, тот, кто отвечает за информационную политику. Если что, у нас сейчас есть только и.о. министра», – добавил Кротевич.