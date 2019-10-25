Спустя три года в Москве заочно арестовали погромщиков российского посольства в Киеве

25.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Российский суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о заочной мере пресечения в виде заключения под стражу для 34-летнего гражданина Украины Владимира Кошовенко, участвовавшего в нападения на Посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Ранее Кошовенко был объявлен в международный розыск.

В ходе расследования следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года Владимир Кошовенко совместно с иными лицами принял участие в нападении на здание Посольства России на Украине, в результате чего был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу Посольства России причинен значительный материальный ущерб», – отметила она.

Представитель правоохранительного ведомства также сообщила об установлении причастности к совершению преступления майдановской активистки Ирмы Крат, получившей аналогичную заочную меру пресечения.

«Такие явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений украинские правоохранители квалифицируют как хулиганство, не принимая во внимание нормы дипломатического права. В связи с этим Следственный комитет России имеет основания для использования всех предусмотренных как международным правом, так и национальным законодательством мер для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время следствием принимаются необходимые меры, направленные на установление всех причастных к данному преступлению, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка», – резюмировала Светлана Петренко.