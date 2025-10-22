Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытки Киева влезть или повлиять на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште могут обернуться катастрофой для всех украинцев.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

