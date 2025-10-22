Срыв «Будапешта» приведёт Украину к «чёрной зиме в бетонных гробах» – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
22.10.2025 17:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 260
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Попытки Киева влезть или повлиять на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште могут обернуться катастрофой для всех украинцев.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки Киева влезть или повлиять на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это надо чётко осознавать и чётко понимать для своей безопасности и для оценки общей ситуации, которая возникнет с «чёрной зимой». Я уверен, что срыв будапештских переговоров (то есть, участие Украины, они-то не сорвутся, эти два парня поговорят и примут свои решения, я имею в виду украинское участие) приведёт к «чёрной зиме», когда многоэтажки будут фактически превращаться в бетонные гробы.

Это надо честно сказать людям и предупредить, потому что «зелёные» этого не сделают никогда. Предупредить, чтобы люди могли эвакуироваться. Мы уже в 22-м проходили подобные вещи, когда «шашлыки жарить» собирались», – тревожился Мосийчук.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить