США готовят теракты в Белоруссии, которые выдадут за российские

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Американский институт имени Роберта Лансенга еще в апреле опубликовал статью о «признаках подготовки» Россией терактов на территории Белоруссии с целью втянуть ее в «войну». За этим может скрываться подготовка американских терактов.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил украинский политик Андрей Деркач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это повторение истории 2020 года. Общество приучают к тому, что возможны варианты, связанные с проведением террористических актов от имени РФ на территории Белоруссии», – сказал Деркач.

Он выразил уверенность в готовности к таким провокациям белорусских спецслужб, которые успешно вскрывают транзит оружия из Украины в Россию.