Украине дадут какое-то количество американских истребителей и прочего вооружения, но не так много, чтобы победить, а чтобы закрыть ей рот. Запад боится радикально эскалировать конфликт и хочет лишь использовать украинцев как свои прокси.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте говорить откровенно – что-то дадут, что-то пообещают и, может быть, даже что-то физически дадут для того, чтобы совсем не послать на три буквы. Потому что, в принципе, свою позицию Джо Байден уже давно высказал, как и канцлер Олаф Шольц по поводу Украины и членства в НАТО. Они сцут, потому что боятся эскалации, что им придется воевать за Украину. А если или когда мы победим Россию, тогда они нас, наверное, пригласят. Потому что дальше могут быть другие угрозы – война, например, за Тайвань. И им нужны такие вояки, как украинцы, в НАТО для защиты их интересов. А нам помочь на сегодняшний день… мы говорим: «Дайте нам ATACMS, дайте еще какие-то ракеты, чтобы мы могли на 500 километров лупить, чтобы мы могли по российским аэродромам лупить». – «Нет, нет, нет», – злился нацист.

«Так как же мы можем победить, если нам одной рукой дают, а другой бьют по рукам, чтобы мы не использовали это оружие. Нам дадут самолеты, наверняка дадут. Чтобы не эскалировать конфликт, дадут 50. Но в России их 400. Поймите, рай же для мучеников, а не для придурков, F-16 в таком количестве не исправят ситуацию в воздухе», – заключил Лапин.