США накидывают ценовую удавку на поставки российского газа в Словакию и Венгрию

Елена Острякова.  
25.11.2025 17:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 182
 
Венгрия, Газ, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Словакия, США, Украина


Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке ГТС Болгарии, чтобы сделать невыгодными для Венгрии и Словакии закупки российского газа, поступающего по «Турецкому потоку».

Об этом доктор экономических наук Андрей Конопляник заявил в интервью Евгению Когану, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если «Эллиот» покупает долю в газотранспортной системе Болгарии, по европейскому законодательству он может влиять на тарифную политику. Это, на мой взгляд, очередная демонстрация потенциальных мер, которые накидывают удавку на шею поставок российского газа в Европу. А дальше можно ее затянуть, а можно не затягивать», – сказал Конопляник.

Он напомнил, что в ноябре 2023 года Болгария сама пыталась поднять цены на транзит по проходящему по ее территории газопроводу «Балканский поток», который является сухопутным продолжением «Турецкого потока». Это сделало бы российский газ неконкурентоспособным. Однако тогда Венгрия и Словакия пригрозили заблокировать вхождение Болгарии в Шенгенскую зону.

