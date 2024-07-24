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США повысили уровень своих отношений с Арменией до стратегического партнерства, чтобы помешать «злонамеренным устремлениям России в отношении Южного Кавказа и повысить жизнестойкость Армении».

Об этом на заседании конгрессменов-демократов из Комитета Палаты представителей США по иностранным делам заявил заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть две вещи, которые мы делаем в администрации. Во первых, мы поддерживаем достижение справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь Блинкен только что встретился с министрами иностранных дед двух стран. Нет ничего лучшего, что мы могли сделать для улучшения жизни людей в регионе Южного Кавказа – как установление справедливого мира. Поэтому мы прилагаем усилия сейчас для этого», – развел пропаганду Хак.

Зместитель помощника администратора USAID Александр Соколовский уточнил, что за последние три года США практически удвоили «помощь» Армении.