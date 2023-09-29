США показали Зеленскому желтую карточку – экс-депутат Рады

Погрязшие в коррупции украинские власти вели себя таким образом, что письмо от администрации Байдена с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи, должно было появиться не сейчас, а ещё до саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в действительности ждали этот список, думали, что он появится ещё перед саммитом НАТО в Вильнюсе, когда боролись за то, чтобы Украина получила политическое приглашение как такой сигнал, обязательство, что это уже серьёзные намерения относительно нашей дальнейшей евроатлантической интеграции по примеру Финляндии и Швеции. К сожалению, мы не получили в Вильнюсе формального приглашения и не было списка. Почему этот американский список важен? Потому что после полномасштабной геноцидной войны, момента 24 февраля 2022 года много кто в украинской власти думал, что поскольку на Украину напала РФ и творит геноцид, то нам будут давать помощь и будут закрывать глаза, как её кто-то здесь непрозрачно использует. Поэтому мы даже видим в самом конце списка американского документа восьмой пункт – это генеральные инспекторы для реконструкции. То есть надо создать офисы генеральных инспекторов в ключевых министерствах», – сказала Гопко.

Она назвала данный список «немного тревожным сигналом».

«Это звоночек тем коррупционерам в украинской власти, а также президенту, что такой список – это не про доверие между стратегическими партнёрами. Это список про то, что кто-то недоволен состоянием дел. Ну и мы понимаем, сколько звучало вопросов накануне визита Зеленского в США и встречи в Конгрессе и Белом доме, были материалы про Татарова, про Шурму, про коррупционные все эти скандалы. Очевидно, президент, когда он берёт на свои встречи откровенных коррупционеров, а встречи высокого уровня, со стратегическими нашими партнёрами, и когда все знают, не только через разведку, но и публичная информация, в каких уже схемах эти коррупционеры брали участие, то очевидно появляется такой список. Это такая своеобразная жёлтая карточка», – заявила экс-депутат.