США разжигают войну и ведут нас в никуда – Орбан

Анатолий Лапин.  
12.07.2024 14:32
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Война, Дзен, Россия, США


Нынешняя администрация США не настроена на прекращение конфликта в Европе. Они нацелены на продолжение войны, что ведет Запад в никуда.

Об этом в эфире американского телеканала CBS заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя администрация США не настроена на прекращение конфликта в Европе. Они нацелены на продолжение...

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«Украина для нас – соседняя страна. На территории Украины проживают этнические венгры. Они страдают и теряют свои жизни. И с самого начала конфликта позиция Венгрии была совершенно уникальной – мы выступаем за мир и дипломатические решения, а не за военные… Но нынешняя стратегия американской администрации, которая направлена на продолжение войны и разжигание дальнейшего конфликта, по нашему мнению, ведет нас в никуда», – заявил Орбан.

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