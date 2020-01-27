27.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Сербия, США, Транспорт
Просмотров:

США восстанавливают транспортное сообщение между Сербией и Косово

Железнодорожное сообщение между столицей Сербии Белградом и столицей непризнанного Косово Приштиной может возобновиться.

Об этом сообщает Time, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Сербии и Косово Ричард Гренелл заявил, что соглашение о возобновлении железнодорожного сообщения стало приоритетом после того, как американские официальные лица заключили в начале этой недели еще одну сделку по восстановлению воздушного сообщения между странами после 21 года.

«Это видение президента Трампа. Бизнес-сотрудничество и акцент на создании рабочих мест являются главным», – сказал Гренелл.

Компания Eurowings начнет эксплуатировать маршрут между Белградои и Приштиной уже этим летом, сообщает Simple Flying. Это первые авиарейсы за последние 20 лет.
Управление гражданской авиации Косово и аэропорта Приштины согласились не взимать никаких дополнительных налогов, сборов и сборов за обратный рейс из Приштины в Белград.

Были решены и вопросы воздушного пространства. Самолеты, летающие между Приштиной и Белградом, смогут сделать это по прямой линии. Все остальные авиакомпании, летящие в Приштину из Европы с севера, по-прежнему вынуждены летать по кругу в Косово через Македонию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть