США восстанавливают транспортное сообщение между Сербией и Косово

27.01.2020, Москва, Елена Острякова

Железнодорожное сообщение между столицей Сербии Белградом и столицей непризнанного Косово Приштиной может возобновиться.

Об этом сообщает Time, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Сербии и Косово Ричард Гренелл заявил, что соглашение о возобновлении железнодорожного сообщения стало приоритетом после того, как американские официальные лица заключили в начале этой недели еще одну сделку по восстановлению воздушного сообщения между странами после 21 года.

«Это видение президента Трампа. Бизнес-сотрудничество и акцент на создании рабочих мест являются главным», – сказал Гренелл.

Компания Eurowings начнет эксплуатировать маршрут между Белградои и Приштиной уже этим летом, сообщает Simple Flying. Это первые авиарейсы за последние 20 лет.

Управление гражданской авиации Косово и аэропорта Приштины согласились не взимать никаких дополнительных налогов, сборов и сборов за обратный рейс из Приштины в Белград.

Были решены и вопросы воздушного пространства. Самолеты, летающие между Приштиной и Белградом, смогут сделать это по прямой линии. Все остальные авиакомпании, летящие в Приштину из Европы с севера, по-прежнему вынуждены летать по кругу в Косово через Македонию.