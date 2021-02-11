Ставка на Навального провалилась – «западные партнеры» злятся ещё больше

11.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Многие западные политики, чиновники и «правозащитники» разразились русофобскими высказываниями в поддержку Алексея Навального и его сторонников, которые являются финансируемыми Госдепом США иностранными агентами.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международное информационное пространство захлестнули неприемлемые по тону и содержанию высказывания должностных лиц США и других западных стран, а также некоторых представителей международных организаций, претендующих на статус правозащитных, относительно нарушений, якобы имеющих место в Российской Федерации, в части соблюдения права граждан на свободу собраний и мирный протест.

Речь идет, как вы догадались, о несогласованных митингах и их организаторах, которых на Западе пытаются представить как лидеров так называемой «несистемной» российской оппозиции.

На самом деле, и мы, и наши западные партнеры прекрасно знаем квалификацию, которой удостоены подобные представители. Это агенты влияния.

Кто только не высказывался в их защиту. В числе отметившихся – и Госсекретарь США Блинкен, и официальный представитель Госдепартамента Прайс, и спикер «Хьюман Райтс Уотч» Уильямсон, десятки других неправительственных организаций и СМИ коллективного Запада, многие из которых зачастую живут на деньги, выделяемые Госдепом или опосредованно через другие аффилированные с ним структуры», – сказала Захарова.

По ее словам, на Западе прекрасно осознают бесперспективность таких провокаций, а потому переходят к откровенно незаконным методам.

«Очевидно, что осуществляется масштабная антироссийская провокация с иллюзорной целью раскачать, дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Эти попытки обречены на провал. Думаю, западные партнеры об этом догадываются, поэтому злятся еще больше.

Вызывает удивление и возмущение то, что инициаторы и исполнители данной информационной кампании, нацеленной против нашей страны, всё чаще используют незаконные методы. Не только методы «на грани», которые можно квалифицировать по-разному, а незаконные.

Кроме этого, есть и другие аспекты. Они пытаются вовлечь в свои игрища несовершеннолетних подростков, используя их в качестве «живого щита» либо целевой аудитории для своих информационных атак, в ходе проведения незаконных манифестаций в российских городах. Это недопустимо. Подобное вмешательство в наши внутренние дела будет пресекаться», – резюмировала представитель МИД РФ.