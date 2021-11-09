Стенания Дроздова: «Украинцы ставят на второе место реального Путина»

Новости Украины

Националисты на Украине никогда не будут иметь электорального большинства и не смогут взять власть.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов сложил рейтинг условно пророссийских кандидатов Юрия Бойко и Евгения Мураева, которые, по данным соцопросов, на двоих набирают 15% и сравнил его с 14%-ми у бывшего президента страны Петра Порошенко. При этом действующего главу государства, который набирает 25% голосов электората, Дроздов также приписывает к пророссийским.

«Прошу внимательно сложить рейтинг Бойко и рейтинг Мураева. Это два российских персонажа, две ватных электоральных ниши, полностью пророссийские, коллаборантские и даже вражеские. Если вы добавите их рейтинги, вы получите их суммарное второе место в стране. Это означает, что наша страна сумерок на второе место после украинского Путина ставит реального Путина, уже российского, без тени и без образа паяца, колуна или шапито. Это уже реальный Путин, и об этом нужно говорить, об этих рейтингах», – сказал Дроздов.

«Страна на седьмом-восьмом году войны суммарно второй электоральной нишей имеет так называемый пророссийский электорат, который суммарно, если бы не был раздроблен на двух политиков – Бойко и Мураева – был бы вторым местом после украинского Путина», – заявил Дроздов.

Он также с сожалением отметил, что электората, готового голосовать за праворадикалов, на Украине в два раза меньше.

«Посмотрите на карту Украины, кто хочет понять, кто когда-то хочет стать президентом Украины, и просто подсуммируйте количество населения, условно юго-востока, всего русифицированного региона, и этого условно патриотического запада. И вы получите цифру, очень простую, она тупиковая, объективная, органическая, ее невозможно изменить ничем, она объективно такая, как погода за окном. 14 миллионов против семи миллионов. Это по населению. 14 миллионов русифицированного юго-востока и всего того региона, где побеждают или «зеленые» Путины, или триколорные Путины, и всего семь миллионов условно патриотических областей, которые всегда голосовали за изменения, за революции, за демократию, за правые политические силы и так далее.

14 миллионов против 7. Тех, кого 14, в два раза больше. А поскольку в Украине работает принцип всеобщего избирательного права, а не квалифицированного, то президентом Украины может стать только тот, кого избирает восток и юг. Потому что количественно, арифметически такие расклады. Так с кем вы собираетесь строить украинскую Украину?», – сокрушается Дроздов.