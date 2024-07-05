«Стереть с лица земли Одессу и Киев»: Новый виток спора Подоляки и Соловьёва

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политизированная общественность продолжает споры вокруг резких высказываний телеведущего Владимира Соловьёва, потребовавшего в эфире нанести удары возмездия по крупнейшим городам Украины, дав населению трое суток на выезд оттуда.

Категорически против инициативы Соловьёва выступил эмигрант с Украины блогер Юрий Подоляка, также работающий на российском ТВ в роли комментатора хода боевых действий. Подоляка указал, что слова Соловьёва вредны, поскольку используются украинской и западной пропагандой как доказательство «зверств русских».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Напомним, что поводом для скандала стал этот призыв Соловьёва:

«Стёр бы с лица земли Одессу, Николаев Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям. Чтобы покинуть эти города. После чего нанес удар, потому что именно из Одессы и Николаева наносят удары по Крыму. Именно Харьков используют как базу, наносятся удары по Белгороду. И именно Киев является тем центром, где принимаются все решения».

На днях Соловьёв развил свою мысль, призвав ударить по дамбе возле Киева, чтобы затопить украинскую столицу.

«Самое время уничтожить киевскую дамбу? Это как раз осуществляется уничтожением киевской дамбы. Сколько там смывает города?» – спросил он в эфире у переехавшего с Украины политолога Василя Вакарова.

«Ой, тема плохая. Зачем киевскую ГРЭС или Киев бомбить? В чем смысл?» – отмахнулся тот.

«А зачем Запорожскую АЭС? А зачем Белгород? А зачем Одесский дом профсоюзов сжигать? А зачем 8 лет с 14-го года убивать Донбасс? Нам нужно возмездие», – настаивал Соловьёв.

Подоляка указал, что, помимо подарка для вражеской пропаганды, слова Соловьёва вызвали шок у оставшихся на Украине русских. Таких много, настаивает блогер.

«В то самое время, когда вы приговорили русские города к уничтожению, я (в это самое время) переписывался со многими из их жителей… Эти люди, даже не потому, что Вы или я их призывали, а в основном по зову сердца, сегодня (прямо сейчас) активно борются с нацизмом. Дают координаты целей для наших ракет, ставят взрывчатку под рельсы, чтобы эшелоны с оружием не попали на фронт и не убили русских солдат, которые идут их освобождать, проводят разведку и т. д. Этим сегодня на Украине, как и в годы ВОВ занимается много народу. Не все. Так и 80 лет назад тоже не все это делали… Они реально в шоке от того, что Вы сказали!!! Русские люди, которые в тылу врага борются… И таких там очень много. А еще на порядки больше тех, кто хочет сбежать из этого концлагеря, но не может. И Вы сами знаете (и многократно говорите) почему. И очень некрасиво, сидя в кресле московской студии, и понимая ситуацию, их обвинять в том, что «они же не уехали». А те, кому даже удается убежать, рискуя при этом жизнью, сталкиваются с тем, что в Россию их не пускают. Причем, есть просто дикие случаи. Например, человек до 2022 года всегда активно боролся (пока можно было) против киевского режима. Русский, ранее рискуя жизнью, защищал памятники Победы (в одном из приговоренных вами к уничтожению городов), а, вырвавшись из застенков, «напоролся» на русскую границу. Был там остановлен, объявлен «подозрительной личностью» и получил от Родины от ворот поворот», – написал Подоляка.

Сегодня к спору телеведущего и блогера подключился еще один известный политэмигрант с Украины Андрей Ваджра, уехавший в 2014 из Киева в Питер.

«Судя по всему, Юрий считает, что украинские города представляют большую ценность, чем жизни российских солдат и города России. («Украинцы» – высшая раса?) А поэтому, по мнению Подоляки, не надо отвечать ударами на удар! А надо молчать и терпеть, терпеть и молчать! Возможно, еще надо каяться. Ведь о России могут плохо подумать (о ужас!) украинцы на Украине! Ведь им (о ужас!) что-то может не понравиться! И что? Они сразу же побегут в ТЦК записываться в ВСУ? Подоляка очень хочет нравиться украинской аудитории. Он из той команды беглых украинских олигархов и чиновников, которая страстно мечтает вернуться на освобожденную российской армией «правильную Украину» и на ней нэзалэжно пануваты. Отсюда и страстное желание нравиться тем, кто по ту сторону линии фронта. Причем Подоляка хочет нравиться украинцам в бандеровской Украине ценой разрушения российских городов и смерти российских солдат. Главное – это украинцы! На мой взгляд, всякий кто хочет понравиться и подстроиться под украинское население – либо идиот, либо корыстный мудак, либо враг. Дело в том, что среднестатистический украинец воспринимает любой гуманизм и желание ему угодить как слабость. На Украине так повелось, что среднестатистический украинец с уважением относится только к силе… Поэтому – плевать, что сейчас думают простые украинцы на Украине! Времена учитывания их мнения прошли! Теперь простым украинцам Украины просто придется принять ту реальность, которая возникнет. И если с военной точки зрения будет целесообразно снести какой-то украинский город (о чем говорил Соловьев), его надо сносить! Потому что интересы России и жизнь русского солдата важнее хотелок украинского населения. Если кому-то из пэрэсичных что-то не нравится, они могут после закрытия проекта «Ukraina» свалить в благословенную Эвропу. А те из них, которые останутся, будут приспосабливаться к той ситуации, которую создаст Россия. И никуда они не денутся. А вот если Россия проявит слабость, то тогда у нее на освобожденных территориях начнутся очень большие проблемы», – написал Ваджра.

А вот бывший одессит обозреватель Валентин Филиппов считает, что сносить города можно, но на Западной Украине.

«Сначала снести правительственный квартал в Киеве. Потом дать три дня на эвакуацию населения. И сносить по одному городу, начиная с западной границы. Ужгород можно не трогать. Тернополь, Львов, Волынь…. и так далее. Полностью выключить электричество. Остановить все производства. И так фигачить до исчезновения признаков враждебности».

Предложение же Соловьёва автор считает вредительским.

«Вообще, для меня это очень такое личное. В моей жизни два главных города. Одесса и Севастополь. И за обстрел Севастополя «снести Одессу» – это пипец какое оригинальное решение. Типа, тебе трамвай переехал ногу, но не волнуйся, мы отрежем вторую».