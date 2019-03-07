Сто дней премьерства Пашиняна: Правительству хипстеров грозит свержение

07.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

Прошло три месяца со дня сокрушительной победы Никола Пашиняна над своими политическими соперниками, в результате которой бывший ереванский майданщик стал правителем Армении в стерильном от оппозиции политическом пространстве республики.

Если с 8 мая по 9 декабря 2018 года Пашинян ещё мог списывать собственные провалы и просчёты на козни окопавшихся в парламенте «республиканцев» и не попавших под революционную раздачу представителей влиятельного «карабахского клана», то последние три месяца Воваевич рулил Арменией самостоятельно, полагаясь на помощь засевших в его правительстве соросовских грантоедов.

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С руководством России у Пашиняна установились довольно прохладные, но вполне деловые отношения. О разрыве или замораживании сотрудничества речи быть не может, но к политическому деятелю, недавно слезшему с баррикад и обещавшему антироссийской фронде кардинальный пересмотр отношений с Москвой, в Кремле всё ещё внимательно приглядываются, время от времени посылая ему корректирующие сигналы.

Так, контрастным душем для Пашиняна стал поздравительный звонок Путина экс-президенту Армении Кочаряну. Не меньшим сюрпризом для уличного любителя всеобщего внимания стало молчание Путина на выволочку, устроенную Пашиняну белорусским Батькой и казахстанским Елбасы на конференции ОДКБ, состоявшейся в конце прошлого года в Петербурге.

В общем, Пашиняна держат на дистанции, предпочитая дать ему полностью раскрыться и ограничив в посещениях России по любому поводу. А пока Никол Воваевич дожидается апрельского визита премьера Медведева в Ереван, ему приходится работать в других направлениях, посещая руководство ЕС и соседний Иран.

Главное, чего ждут в Москве и в ЕС от Пашиняна – то, как он начнёт разруливать проблему Нагорного Карабаха. Тема, что и говорить, застарелая, болезненная, но то, с какой стороны нынешний лидер Армении за неё возьмётся, о многом расскажет внешним наблюдателям.

Пока что у Пашиняна получается плохо. Не так давно армянский премьер заявил, что ждёт неких уступок от Баку по Нагорному Карабаху. И добавил, что к будущим переговорам было бы неплохо подключить представителей непризнанной республики.

Если Пашинян думает, что тем самым он приносит пользу переговорному процессу, то напрасно. На таких условиях Алиев вряд ли согласится встречаться с Пашиняном и его представителями. Ведь есть и другая пострадавшая в межнациональном конфликте сторона – изгнанное под угрозой резни население азербайджанских сёл НКАО, у представителей которых наверняка найдётся кое-что сказать армянской стороне. Во всяком случае, разговаривать один против двоих Азербайджан не станет.

Время идёт, переговоров не предвидится, а конфликт продолжит тлеть и дальше. Вряд ли кого-то удивит, если в один не очень прекрасный день на карабахском фронте вновь вспыхнут сражения, вроде «апрельской войны 2016 года». Только надо учесть, что стороны за последние три года накопили внушительные арсеналы наступательного вооружения. Армения – ОТРК «Искандер-Э» и российскую бронетехнику, Азербайджан – израильские ПТРК «Спайк» и ударные беспилотники, а также белорусские РСЗО «Полонез» с управляемыми китайскими ракетами. Полыхнуть может так, что мало не покажется никому.

Судя по выжидающей позе Пашиняна, конфликт выгоден в первую очередь ему, поскольку из Европы, куда он устремил свой внешнеполитический вектор, от него требуют компромиссных решений с передачей семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов, откуда были полностью изгнаны азербайджанцы. Решиться на подобный шаг для Пашиняна стало бы равнозначным политическому самоубийству и триумфальному возвращению к власти смещённого «карабахского клана». В случае начала конфликта Пашинян смог бы с чистой совестью тяжко вздохнуть и объявить, что на переговоры его подтолкнуло внешнее давление и форс-мажорные обстоятельства.

Пока что Пашинян пытается вяло манипулировать мнением международного сообщества, обвиняя во всех бедах соседей и умалчивая об этнических чистках в НКАО. Да, эти события произошли 30 лет назад, но прошлое – не значит забытое. К тому же, как утверждают эксперты, конфликт в Карабахе состоялся при непосредственном участии спецслужб США, помогавших местным армянам расшатывать Азербайджан, а вместе с ним и весь СССР.

Что касается экономики Армении, то с началом правления Пашиняна свет в туннеле даже не обозначился. Некоторые армянские источники, ранее симпатизировавшие Пашиняну, с разочарованием констатируют, что у новоявленного премьера и его команды в принципе нет не то что плана, но даже концепции развития республики хотя бы на ближайшие три года.

Сам Пашинян в последнее время принялся указывать, что членство Армении в ЕАЭС подразумевает получение дешёвого природного газа, чего пока не происходит для Еревана. Поэтому товары, произведённые в России, Белоруссии и Казахстане, выходят дешевле армянских. Такое ощущение, что Пашинян кое-чего нахватался от недавних громких пассажей «многовекторного» Лукашенко, требовавшего от России продавать ему газ по той же цене, что и Смоленской области. Германии, говорит, дешевле газ продаёте. Иначе, говорит, «канкурэнцыя нэчэсная».

Недавний визит Пашиняна в Иран наблюдатели практически единодушно назвали запоздалым и безрезультатным. На встрече в верхах стороны поговорили о дружбе и сотрудничестве, а также подтвердили приверженность ранее подписанным соглашениям о строительстве третьей ЛЭП Иран – Армения, автотранспортному коридору Север – Юг и реализации Мегринского гидроэнергетического проекта. Новых инициатив развития двухсторонних и многосторонних отношений Пашинян в Тегеран не привёз.

С другой стороны, заявления Пашиняна о возможном закрытии границы с Ираном, способны перечеркнуть даже ранее подписанные договоры. Характерно, что Воваевич высказал ересь сразу после встречи с трамповским советником по нацбезопасности Болтоном. Позже, правда, премьер на голубом глазу принялся озвучивать иранской стороне объяснения, будто во внешнеполитических отношениях его правительства нет следов третьей стороны. Но осадок остался.

В общем, и на этом направлении у пашиняновцев наблюдается какое-то тягостное топтание.

Но, пожалуй, самые неприятные новости для армянского премьера стали в последнее время выползать из его политического окружения. В частности, сообщается, что за телодвижениями Пашиняна внимательно следят многочисленные соросята и бывшие соратники из прозападного Армянского национального конгресса экс-президента Тер-Петросяна, готовые устроить дворцовый переворот и сожрать с потрохами «народного премьера», как только им будет исчерпан ресурс симпатий у населения.

В настоящий момент петросяновцы и соросята ведут консультации с иностранными послами, «смотрящими» за неправительственными фондами в республике и даже с военной верхушкой Армении, распространяя информацию о стравливании Пашиняна и его сторонников с бывшими властями, с целью взаимного ослабления, чтобы в один прекрасный момент показать, «кто в доме хозяин».

Что поделать, для любителей выпускать майданного джинна из бутылки всегда существует опасность быть сметёнными ещё более отмороженными «революционерами».

Пашинян уже успел наломать дров с арестами и преследованиями бывших политических партнёров Кремля, с дурацким «наездом» на главу ОДКБ, рассорился с несколькими главами стран ЕАЭС, имея при этом другие сложные внешнеполитические проблемы и серьёзные неполадки в экономике.

Программы развития республики у правительства хипстеров до сих пор нет, а на голом энтузиазме масс далеко не уедешь. Тот самый случай, когда власть взята силой, но что с нею делать дальше – непонятно.

Итоги армянского Майдана – хороший урок. Будем наблюдать за ситуацией и дальше.