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01.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Китай, Конфликт, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, США
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Страх перед Китаем вынудит США простить хамство белорусскому МИДу


США не откажется от намерения открыть свое посольство в Белоруссии, несмотря на оскорбительный комментарий белорусского МИДа в ответ на то, что американские дипломаты поздравили белорусских майданщиков с так называемым Днем воли 25 марта.

Об этом в своем видеоблоге заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для США важно открыть посольство в Минске как место для получения информации и влияния. При этом желательно не просто посольство, а полноценный офиc USID – это структура, которая осуществляет администрирование американской помощи.

Вопрос не только и не столько в белорусском политическом кризисе, а в КНР. Усиление Китая в этом регионе – заноза в пятке Госдепа. Естественно, если есть страна, которая может стать базовой в китайских проектах, то присутствие США в такой стране обязательно. Не из-за того, что белорусы невероятные, белые и пушистые, не из-за того, что Путин злой, а из-за того, что есть тень Китая», – рассуждает Тышкевич.

Напомним, белорусские дипломаты сожалели по поводу раскола в американском обществе, выражали восхищение Джулианом Ассанджем и Эдвардом Стоуном, а также предлагали помощь в освоении Аляски. Возможно эпатажный комментарий был попыткой поддержать президента РФ Владимир Путина, которого оскорбил американский коллега Джо Байден.

Посол США в Минске Джулия Фишер была назначена еще в прошлом году, но пока находится в Варшаве, где регулярно встречается с оппозиционными белорусскими политэмигрантами.

До своего назначения в Минск Фишер работала в посольствах США в Тбилиси при президенте Саакашвили и в Киеве – при президенте Ющенко. Была временным поверенным в делах США в России.


Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле 2019 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал главу Госдепа США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске.

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