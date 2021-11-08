Суслов: «На Украине начались веерные отключения»

Новости Украины

Если бы Белоруссия не начала поставки электроэнергию на Украину, то в украинской энергосистеме уже начались бы колоссальные проблемы.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он убежден, что без Белоруссии Украину ожидали веерные отключения.

«Кстати, кое-где по Украине отключения электроэнергии в небольших объемах уже происходят. Электростанциям обеспечить такую работу очень сложно без угля, звучат заявления о том, что уголь плывет из США, Казахстана, из Польши, но будет ли там и когда он будет? Надо было готовить сани летом», – считает Суслов.

«Что касается договора об аварийной поддержке, то его заключили давно, он действует много лет. Наличие этого договора показывает, что, слова богу, у украинского руководства хватило ума не выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией. Поэтому у нас идут перетоки энергии, когда ее не хватает. В рамках этого договора, за счет этих перетоков мы обеспечиваем энергию себе. Но, как известно, у нас уже объявлено, что в ближайшие годы украинское руководство намерено выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией. Никаких перетоков не будет. Правда, это связываться с вхождением в единую европейского энергосистему . Там электроэнергия нам будет обходиться дороже в несколько раз. Но зато она будет европейской», – резюмировал Суслов.