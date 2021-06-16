«Так кто убийца?» – Путин жёстко прошёлся по американским лидерам

16.06.2021, Женева, Владимир Гладков

За всё, что происходит во внешней и внутренней политике страны, несёт ответственность политическое руководство и первые лица государств, и не американцам говорить о гуманизме и правах человека.

Об этом на пресс-конференции по результатам российско-американских переговоров в Женеве заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена, который ранее ответил утвердительно на вопрос «Путин – убийца?», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили, он предложил нам встретиться, это же его инициатива, мы встретились… В принципе, всё, что происходит в наших странах, так или иначе за это несёт ответственность политическое руководство и первые лица.

По поводу того, кто и где в чём виноват, кто убийца – посмотрите, на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать – уже стреляют либо в грудь, либо в спину…Но, ладно, это криминальные вещи. Афганистан возьмём – там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали и раз, и два. Допустим, это ошибка, такое тоже бывает. Но расстрел из беспилотника или вертолётов явно гражданских лиц в Ираке, это что такое? Кто несёт за это ответственность, кто убийца?» – риторически отметил российский президент. «Или по правам человека. Гуантанамо до сих пор работает – вообще не соответствует ничему, ни международному праву, ни американским законам, а до сих пор существует. Тюрьмы ЦРУ, которые открыты в разных странах, в том числе европейских, где пытки применялись, это что такое, это права человека? Думаю, что нет. Вряд ли кто-то согласится, что так защищают права человека. Это же практика реальной политики. И мы, исходя из этой практики, понимая, что это делалось и может делаться, выстраиваем и своё отношение к тому, о чём я сейчас говорил», – добавил Владимир Путин.