Так теперь выглядит Папа Римский – после болезни, от которой он чуть не умер

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Vatican News сообщает, что 88-летний Папа Римский Франциск неожиданно появился на публике в простой одежде, несмотря на слабость после длительной болезни, в ходе которой он чуть не умер.

На днях, после длительного лечения от тяжелой пневмонии, понтифик совершил спонтанный визит в собор Святого Петра в Риме. Сообщается, что он был в простой священнической одежде и аргентинском пончо в полоску.

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Папу увидели сидящим в инвалидной коляске: он продолжает носить носовое кольцо для подачи кислорода. Несмотря на ослабленное состояние, он находился в хорошем настроении и здоровался с реставраторами, семьями и небольшими группами паломников. Одного маленького мальчика он приветствовал рукопожатием, на что тот ответил на английском: «Привет, Папа».

Как сообщила вчера пресс-служба Святого Престола в ходе брифинга о состоянии здоровья прнтифика в его резиденции в Каса-Санта-Марта, выздоровление Папы продолжается, и его состояние продолжает улучшаться,

Пресс-служба отметила, что Франциск стал более подвижным и улучшил голос, а анализы крови оказались хорошими.

«Святой отец продолжает свое лечение и физиотерапию, связанную с подвижностью и дыханием; ему также требуется меньше дополнительного кислорода. В течение дня он может обходиться без кислорода в течение длительного времени», – говорится в сообщении.

Недавно Франциск перенес тяжелую пневмонию и полимикробную инфекцию, из-за чего провел пять недель в больнице. Все это время католики по всему миру молились за его выздоровление. Однако уже более двух недель Папа находится в Ватикане и, по словам врачей, должен беречь себя.

Недавний визит королевской четы из Великобритании в Ватикан стал первой официальной встречей Папы Франциска после возвращения из больницы. На следующей неделе католическая церковь будет отмечать Пасху, и пока Ватикан не подтвердил, сможет ли Папа принять участие в праздниках и в каком формате.