Такими темпами до Львова дойдём лет через десять – Онуфриенко

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Форсирование Днепра под огнём – это масштабнейшая военная операция, которая одинаково не под силу ни украинской, ни российской стороне.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не воспринимаю всерьёз попытку наступления через Днепр с высадкой десанта. Потому что все показывают катера, которые американцы выдают, никто не задумывается, что, хорошо, ты доставил тысячу катеров, 10 тысяч человек. А боеприпасы, оружие, бронетехнику, горючее вы как будете доставлять, чем? Немцы отказались от высадки в Британии, потому что у них не было достаточного количества танкодесантных судов. Да, [Ла-Манш шире Днепра], но и Германия – не Украина. Всё-таки морской флот Германии, по крайней мере, был, в отличие от Украины, у них ничего нет, кроме катеров, которые им подарили. Не говоря уже о том, что под огнём через Днепр и не один раз дуда-сюда, но опять же, бронетехнику доставлять нечем», – сказал Онуфриенко.

«А обратная десантная операция?» – спросил модератор встречи.

«Невозможно в принципе. Во-первых, в Минобороны и Генштабе нет товарища Жукова, и в Кремле нет товарища Сталина. Операция такого масштаба – это большие потери и большой риск», – ответил политический эксперт.

Он добавил, что такими темпами, как сейчас, можно идти до Львова лет десять.

«Посмотрите, наше Минобороны не рискует. Идёт медленное продавливание по всем фронтам. Эффект такой, что, может быть, лет через 10 мы дойдём до Львова. Пригожин говорит, что года через три до Днепра (Днепропетровска – ред.) можем дойти. Собственно говоря, эта тактика себя не оправдывает, потому что оставляет после себя выжженную землю», – объяснил Онуфриенко.