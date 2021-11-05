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05.11.2021 13:59 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Тихановская обещает отменить интеграцию с РФ, но даже змагары ей не верят

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская призналась, что ей хочется ругаться по поводу подписания...

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская призналась, что ей хочется ругаться по поводу подписания 28 интеграционных программ Союзного государства России и Белоруссии.

Об этом она заявила «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу говорить про это без использования плохих слов. Думаю, что это ничего не значит. Я уже говорила и не устану повторять: все соглашения и документы, подписанные режимом после выборов, нелегитимны и могут быть пересмотрены новым правительством, Это касается и любых дорожных карт по интеграции. Проигравшему выборы человеку народ не давал полномочий вести переговоры от его имени – особенно по вопросам, которые могут стать угрозой суверенитету Беларуси», – сказал Тихановская.

Это слова в очередной раз свидетельствуют о правовой и политической безграмотности Тихановской, считает бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич.

«Тут часть лидеров новой оппозиции были прекрасны в невероятности своей. Лучше всех отожгла Тихановская заявив, что документы «нелегитимны». Ну вроде в Вильно же есть юристы – объясните ей наконец наконец гражданке, что такое легитимность! Декрет о 28 союзных программах – это внутренний документ так называемого Союзного Государства. И Лукашенко расписался там не как президент Беларуси, а как руководитель Высшего госсовета. И Путин там не как президент РФ а как член того самого госсовета. А вот на уровне СГ все процедуры соблюдены. Александр Лукашенко не подавал в отставку с поста руководителя ВГС. То есть та его должность с формальной точки зрения «чиста», – написал Тышкевич в своем телеграм-каналах.

Подвергла критике Тихановскую ее конкурентка среди политэмиграции Ольга Карач.

«Все политики, которые промолчали про то, что Союзный договор должен быть немедленно разорван, что союзная программа и военная доктрина будут разорваны так быстро, как возможно, и только мычит про то, что Лукашенко нелегитимный президент, эти люди не ваши друзья. И они не на стороне белорусского канала», – заявила Карач на своем youtube-канале.

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