Тихановская обещает отменить интеграцию с РФ, но даже змагары ей не верят

05.11.2021 13:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская призналась, что ей хочется ругаться по поводу подписания 28 интеграционных программ Союзного государства России и Белоруссии.

Об этом она заявила «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу говорить про это без использования плохих слов. Думаю, что это ничего не значит. Я уже говорила и не устану повторять: все соглашения и документы, подписанные режимом после выборов, нелегитимны и могут быть пересмотрены новым правительством, Это касается и любых дорожных карт по интеграции. Проигравшему выборы человеку народ не давал полномочий вести переговоры от его имени – особенно по вопросам, которые могут стать угрозой суверенитету Беларуси», – сказал Тихановская.

Это слова в очередной раз свидетельствуют о правовой и политической безграмотности Тихановской, считает бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич.

«Тут часть лидеров новой оппозиции были прекрасны в невероятности своей. Лучше всех отожгла Тихановская заявив, что документы «нелегитимны». Ну вроде в Вильно же есть юристы – объясните ей наконец наконец гражданке, что такое легитимность! Декрет о 28 союзных программах – это внутренний документ так называемого Союзного Государства. И Лукашенко расписался там не как президент Беларуси, а как руководитель Высшего госсовета. И Путин там не как президент РФ а как член того самого госсовета. А вот на уровне СГ все процедуры соблюдены. Александр Лукашенко не подавал в отставку с поста руководителя ВГС. То есть та его должность с формальной точки зрения «чиста», – написал Тышкевич в своем телеграм-каналах.

Подвергла критике Тихановскую ее конкурентка среди политэмиграции Ольга Карач.

«Все политики, которые промолчали про то, что Союзный договор должен быть немедленно разорван, что союзная программа и военная доктрина будут разорваны так быстро, как возможно, и только мычит про то, что Лукашенко нелегитимный президент, эти люди не ваши друзья. И они не на стороне белорусского канала», – заявила Карач на своем youtube-канале.