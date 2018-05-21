21.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Тимошенко: Африке просроченные лекарства отдают бесплатно, а Украине – за деньги

При закупках лекарств за бюджетные средства лекарства поставляются не в срок и низкого качества.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила Юлия Тимошенко («Батькивщина»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мировая финансовая олигархия использует Украину как корабль без руля и ветрил чтобы заработать огромные деньги на нашей беде. На одном из телеканалов я привела четкие цифры того, как внешнее управление Национальным банком разрушает страну. Я думаю, национальная элита просто обязана реагировать на то, что Украину сейчас просто уничтожают.

Хочу привести другой пример. Это касается закупки лекарств за деньги госбюджета. Такая же ситуация – нас используют и убивают одновременно. В 2015 году на международные закупки было из госбюджета выделено предоплатой 2,2 млрд грн. Два года поставлялись лекарства, на эту минуту еще не поставлена часть лекарств за 2015 год.

В 2016 году этим организациям перечислили вдвое больше – почти 4 млрд грн б и уже говорили, что будут работать без коррупции. И на эту минуту еще 20% лекарств не поставлено, а это касается тяжелобольных людей, детей. В 2017 году перечислили еще больше денег предоплатой – 6 млрд грн. Это деньги, которые могли бы закрыть проблему со всеми медикаментами. И на эту минуту поставлено не больше половины.

И несмотря на такие показатели поставок, они в 2018 году уже предоплатили 18 млрд грн. Прошло уже пять месяцев, ни грамма лекарств не поставлено. А те, которые поставлены, почти с просроченным сроком. Нам говорят, что закупают по самым низким ценам, так и качество этих лекарств нулевое и просроченные они. В африканские страны отдают просроченные лекарства бесплатно», – сказала она.