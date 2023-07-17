Только физическая ликвидация киевского режима – эксперт рассказал, как пресечь теракты на территории России

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Остановить диверсионные и террористические акты на территории России, которые совершает Украина, можно только физической ликвидацией киевского режима.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Онуфриенко, это одновременно уменьшит и количество «ждунов», которые остались на освобожденных и присоединенных к России территориях.

«Таких чрезвычайных происшествий можно избежать только одним способом – уничтожить киевский режим. Но и после этого в течение нескольких лет будут продолжаться террористические акты и диверсионная деятельность. Просто, в отличие от официальных сообщений, я регулярно бываю на этих территориях, вижу количество людей, которые поддерживают хунту, и уменьшить их количество можно не деятельностью наших спецслужб, а только уничтожением киевского режима. Когда некого поддерживать, количество таких «спящих» или «ждунов», как говорят, падает кратно. То есть, не в два-три-пять раз, а в десятки и сотни раз, когда понимают, что поддерживать некого», – отметил Онуфриенко.