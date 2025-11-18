Только вопрос времени, когда русские дойдут до Киева – офицер ВСУ

Из насильно мобилизуемых украинцев только 10% доезжают до передовой, остальные оказываются инвалидами либо дезертируют.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Людей не хватает. Их будет не хватать все больше и больше. И мы должны понимать, что некоторые продавливания будут делаться именно из-за этого. Где-то мы сконцентрируем больше наших ребят, где-то придется меньше.

Если мы мобилизируем 30 тысяч человек, как заявляет Генштаб и как заявляет президент, из них 21 тысяча в октябре ушла в СОЧ, сразу осталось 9.

По моему опыту, из тех людей, которые доходят после учебки до части, минимум 50%, а были случаи что и 90% людей в первые два дня с боевой части уходили на больничку. Их бригадные медики проверили, они реально больные, не могут воевать. То есть в бригаду они как бы зашли, но на самом деле нет ни одной боевой единицы», – сказал Прошинский.