Торг по Белоруссии начался

17.06.2021, Минск, Артем Агафонов

Итогов вчерашнего женевского саммита в Белоруссии ждали многие. Ожидания были разными. Официальная пропаганда говорила, что Путин Лукашенко в беде не бросит и обязательно аки лев будет защищать своего белорусского коллегу на переговорах. Оппозиционеры же либо пугали тем, что переговоры провалятся, и начнется новый виток конфронтации с включением в НАТО Украины и Грузии, либо прогнозировали, что Путин сдаст Лукашенко и Белоруссию в обмен на какие–то ответные уступки или просто снятие санкций. Но прогнозы не сбылись ни у первых, ни у вторых.

И власть, и оппозиция в Белоруссии слишком завышают международное значение своей республики. Причем, обе стороны почему-то считают, что ключевые мировые игроки готовы отстаивать их интересы в ущерб собственным. В реальности все было не так. Слов о поддержке своего вождя от Путина во время итоговой пресс-конференции белорусские сторонники Лукашенко так и не услышали. Он вообще ни слова не сказал про Белоруссию, и никто из задававших вопросы журналистов про нее не спросил. Байден, в свою очередь, произнес лишь одну фразу, и она была явно не из тех, что смогли бы обрадовать Лукашенко.

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«И я поделился своей озабоченностью относительно Белоруссии. Он не согласился со мной относительно того, что произошло, а сказал, что по-другому видит, что теперь с этим делать», — сказал Байден о реакции Путина на его позицию по белорусской проблеме.

То есть, отрицания самой проблемы нет, но есть свое видение того, как ее решать. Позже, правда, бальзам на рану плеснул Песков, сказав, что на встрече Путина и Байдена было констатировано, что сблизить позиции по Белоруссии невозможно.

На самом деле, не так уж и невозможно. Белоруссия не была приоритетной темой переговоров. Об этом прямо сказал Песков, и это очевидно, если смотреть на мир не через призму белорусоцентризма, как это делают многие в Минске. Времени на разговор было немного, а тем для него хватало и более важных, и более острых – Арктика, кибербезопасность, Украина, права человека и американское вмешательство во внутрироссийские дела. Сближением позиций является уже то, что обе стороны признали происходящее в Белоруссии проблемой.

Да, взгляд на проблему совершенно разный и пути ее решения стороны видят совершенно по-разному, но не сомневаюсь, что в беседе президентов о Белоруссии было сказано намного больше, чем по ее итогам сказали Байден и Песков. Желание США убрать со своего поста Лукашенко общеизвестно. Но и для Путина он является крайне неудобной фигурой. В последнее он создает для России массу проблем своей непредсказуемостью.

Белорусский президент сейчас похож на хулиганистого младшего брата, который вечно задирает окружающих, влезает в неприятности, а потом зовет старшего его спасать, подставляя себя под удар и рискуя репутацией. Вот только есть одна неувязка с такой позицией. Братом для России является белорусское государство и белорусский народ, а вовсе не лично Лукашенко. Белоруссию Путин в обиду действительно не даст, и об этом говорилось неоднозначно. А президенты приходят и уходят и белорусский – не исключение.

Что касается Запада и США в особенности, то для них важность Белоруссии сильно переоценена. Для того же Байдена гораздо важнее то, что творится в какой-нибудь Боливии, а Белоруссия – небольшая периферийная страна со слабой экономикой и дестабилизированной политической системой. Западу Белоруссия, как таковая, не особенно и нужна. Если она, подобно Украине, переметнется в евроатлантический лагерь, то поддерживать на плаву ее экономику, изначально созданную, как продолжение общесоветской и критически зависимую от российских поставок и российского рынка, выйдет себе дороже. Несколькими миллиардами обещанной в случае «честных выборов» помощи тут точно не обойдешься. В качестве очередного «бастиона против российского неоимпериализма» республика, конечно, интерес представляет, но таких бастионов уже и так выстроено множество. Так что, одним больше, одним меньше – не так и принципиально, тем более, что у нас тут разрядка наметилась. Польша, конечно, не захочет поступаться имперскими амбициями, но кто ее когда-нибудь спрашивал.

Белоруссия важна для России и гораздо менее важна для США. Для Байдена белорусский кризис – это, скорее, уязвимое место России и удобный предмет для торга. Процесс этого торга еще только запущен и стороны к нему готовы, и найти взаимоприемлемые условия по белорусской проблеме они вполне в состоянии. Вот только Лукашенко эти условия точно не понравятся.